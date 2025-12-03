民進黨中央人事調整 發言人增李坤城 卓冠廷、戴瑋姍辭黨職衝地方議員選戰

民主進步黨發言人韓瑩。（圖／翻攝自民主進步黨YouTube直播）





民主進步黨今（3）日進行例行中常會，黨主席賴清德在會上宣布黨中央人事調整，黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍，與中央黨部組織部主任張志豪，因將投入明年新北市議員選戰，因此依黨中央規範，辭去中央黨部的職務；現任立法委員李坤城則接任黨部發言人，與吳崢、韓瑩共成民進黨中央發言人體系。

民進黨發言人韓瑩在會後轉述賴清德主席致詞，賴清德表示，中央黨部組織部張志豪主任，以及黨部發言人卓冠廷議員、戴瑋姍議員，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。

賴清德說，張志豪、卓冠廷、戴瑋姍在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助。「在此，我謹代表中央黨部，向三位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。」

賴清德也提醒有意投入明年地方公職選舉的民進黨黨工同仁，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職。

賴清德亦宣布，立委李坤城將接任黨部發言人。賴清德指出，李坤城中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通。

賴清德表示，期待李坤城回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩兩位發言人，共同襄助國勇秘書長的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

