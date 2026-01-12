民進黨中央抽選結果 今天先執行高雄市長初選民調

根據民進黨中央今（12）早的抽選結果，抽出的選區為高雄市，將於今天執行初選民調。民進黨高雄市長初選電視政見會。（資料照片） 圖：民視提供

[Newtalk新聞] 民進黨2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市和高雄市本週執行初選民調，根據民進黨中央今（12）早的抽選結果，抽出的選區為高雄市，將於今天執行初選民調，據了解，表定明（13）日上午10點公佈結果，但如果民調的調查樣本數不足，則可能延期。4名參與初選的候選人分別呼籲支持者，在家顧電話。

民進黨2026地方首長選舉提名部分，有3個縣市因競爭激烈需要進行初選，包括：嘉義縣立委蔡易餘和議員黃榮利；台南市立委陳亭妃和林俊憲；高雄市長立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。三縣市自1/12至1/17執行初選民調，參與初選者從1月9日起，廣告就不得在媒體露出，也不能自行發佈、引用或自行委託其他機構進行民調。

