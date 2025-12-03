民進黨中央還有「這兩職缺空白」！徐國勇未處理人事稱「一人上任」、賴政府民調「黃金交叉」說也引黨內質疑「抖起來了」

2026大選將近，民進黨發言人卓冠廷、戴瑋姍以及組織部主任張志豪拚議員選舉，正式辭去黨職。民進黨中央目前仍懸缺一位副秘書長、民調中心主任，但黨內一直未對此有所討論，引發不少人議論。事實上，黨秘書長徐國勇上任時曾被問及是否處理人事，他回應「我一人上任」，而徐近日稱賴政府民調「黃金交叉」一事，也被黨內人士質疑過度得意，「抖起來了」？

民進黨中央一級主管、黨公職，目前組織部主任一職由組織部副主任劉厚承代理，而民調中心主任、副秘書長各懸缺一職；發言人部分，則一直沒有固定數量，目前就是由韓瑩、吳崢、李坤城三人輪班。

廣告 廣告

民進黨過去有三位副秘書長擔綱不同職位，目前由何博文管理組織事務、翁世豪主理文宣事務，而前一副秘書長楊懿珊任駐美公使後辭職，黨高層原屬意由前民調中心主任鄭俊昇接任黨副秘，後續卻因前總統府副秘書長張惇涵升任政院秘書長，而讓鄭俊昇轉任總統府副秘書長。

據悉，在鄭俊昇的人事異動後，黨內一直未對副秘、民調中心主任兩個懸缺有過討論。而黨秘書長徐國勇上任時，被問及是否會調整黨內人事？徐國勇當時回應，自己都是一人上任，沒有帶任何幕僚，他這次也是，沒有派系問題。不過，由於副秘、民調中心主任兩個位置相當重要，黨內不少人對此議論紛紛，質疑為何還未補齊？

徐國勇的爭議不只這一樁，他日前在記者會被問及，民進黨迎戰2026是否會更換閣揆時回應，這可能想太多了，何況大家可以從黨內民調、「震傳媒」民調看出施政滿意度，他可以明白告訴大家，其實三個星期前，總統的信任度就已經超越不信任度「黃金交叉」了，民進黨雖然沒有對外宣佈，但是信心滿滿。徐國勇這樣的「自信」，也讓一位黨內政務官層級者評論過度得意：「抖起來了」。

（圖片來源：放言記者拍攝、民進黨中央）

更多放言報導

提1.25兆國防預算是戰爭要來？徐國勇轟「不正當連結」國無兵恆亡、要自我保護：不能上完廁所才買衛生紙吧

徐國勇指黨內沒做台北、桃園民調「徵召區會綜合評量」：其他民調我和選對會「都聽到了」