民進黨中央開除「月世界」垃圾山主謀李有財黨籍！發布聲明：國民黨勿見獵心喜

高雄「月世界」一帶近期遭爆，有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，幕後主謀是民進黨籍碧紅里里長李有財父子。民進黨中央今（22）日表示對李有財祭出開除黨籍處分，並且強調，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處。不過民進黨在聲明中仍不忘提到國民黨，「請國民黨勿見獵心喜，刻意帶風向」。

高雄垃圾山主謀李有財遭民進黨開除黨籍。（圖／李有財臉書）

原民進黨籍里長李有財是4連霸里長，過去曾是國民黨籍不過因違反黨紀參加市議員選舉遭到國民黨開除黨籍，隨後投靠民進黨。李有財父子與蘇姓員工及司機涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，檢方後續向法院聲請羈押禁見，法院於昨晚間裁准。

廣告 廣告

民進黨中央今天發文表示，「李有財嚴重違反本黨紀律，本黨將依規開除黨籍」民進黨提到，他們始終堅持「違法必究、黨紀不赦」原則，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處、絕不護短，請國民黨勿見獵心喜、刻意帶風向。

高雄月世界垃圾山。（圖／報系資料照）

民進黨中央指出，李有財疑涉入高雄市多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，民進黨高雄市黨部已完成初步查證。李有財過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李有財於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長。

民進黨提到，基於現已掌握之情事，李有財涉案內容已嚴重違反本黨紀律與價值。市黨部將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分，以維護黨的形象與社會信任。

延伸閱讀

美濃大峽谷吵一個月高雄又見垃圾山 黃揚明：這些人沒在怕

挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好

高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露