民進黨中市議會黨團交接 總召周永鴻宣示打造「戰鬥團隊」

【民眾網諸葛志一臺中報導】民進黨台中市議會黨團19日舉行新舊任幹部交接典禮。台中市長盧秀燕率市府團隊到場觀禮，立法委員何欣純也親自出席致意。周永鴻引用美國「馬丁路德金恩日」精神，強調新任黨團將是「服務的戰鬥團隊」，對市政「除弊興利」；盧秀燕則盛讚周永鴻兼具行政與立法雙重資歷「非常難得」。

新任總召周永鴻致詞時特別說明，選在1月19日交接別具深意，因為每年1月的第三個星期一是美國的「馬丁路德金恩日」，也是美國的「全國服務日」。他強調，雖然這是美國的節日，但民主國家追求自由平等的核心價值是相通的，民進黨團幹部就是來「服務」的，且服務對象不分黨派、跨越選區，只要是台中市民的需求，黨團都會全力以赴。未來黨團對市府既監督又合作，致力於協助「除弊」並提出新方案「興利」。

市長盧秀燕致詞時，對新任總召周永鴻給予高度評價。她指出，周永鴻曾任台中市民政局長，現在則擔任民意代表，問政時能兼顧行政與立法的視角。質詢風格雖然充滿戰力，但「言之有理」且具備「同理心」，所提出的建議合情合理，讓市府團隊能夠接受。對於周永鴻提出「服務不分黨派」的理念，盧秀燕當場表達認同，承諾市府會與新任黨團密切合作，採納好的建言，共同推動台中建設。

立法委員何欣純致詞時，除肯定民進黨團過去一年砲火猛烈、監督市政不遺餘力外，也對周永鴻的論述能力讚譽有加，稱讚其頭腦條理清晰，必能帶領黨團發揮更強戰力。