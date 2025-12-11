民進黨中市議會黨團總召交接 盧秀燕肯定周永鴻有「參考顏值」

民進黨新舊任黨團總召交接王立任卸任由周永鴻(右)接棒





台中市議會民進黨團11日舉行新舊任黨團總召交接，新任總召周永鴻議員指出，明年逢選舉年，首要任務仍是監督市政、全力問政，更會監督台中市政府辦理選務及市政經費宣傳等，「不能太走鐘」、不中立。交接儀式由民進黨市黨部主委許木桂擔任監交人，盧秀燕市長也率領市府團隊前往觀禮。

盧秀燕稱民進黨選總召有「參考顏值」

卸任總召王立任強調，民進黨團雖與市府立場不同，但大家目標一致，都是希望讓台中更進步，接任總召的這一年黨團揭露包括大里掩埋場垃圾山等重大問題、監督市府在非洲豬瘟事件漫不經心等，審議把關明年度市府浮編總預算，成功要求歲入、歲出各刪除6億元，並且凍結6.72億元，民進黨團在議事堂中，努力讓台中市有更好的未來，維護世代正義。

周永鴻則強調，公司治理需有董事會、監察人把關助公司成長，議會監督也能讓行政部門更有效率及突破，在野黨有存在必要，協助除錯及監督市政，更會是市府的助力，愈監督市府及市政效率更好，讓台中更進步。

周永鴻另提及將擴大黨團幹部群，希望組成世代包容、山海屯區及老中青兼具的黨團幹部群，副總召目前兩位，希望能增為3-4位，舊縣區及舊市區均要有人參與，發揮集體智慧參與監督市政及明年市長、議員選舉。

周永鴻說，他的任期正好跟明年的選舉年重疊，包括可能還有公投案進行等，未來仍會以問政為優先，全力監督市政，另配合黨中央及地方黨部、市長候選人推動選務；更會強力監督市府辦理選舉及市政經費宣傳等，不能太「走鐘」、太過不中立。

盧秀燕則肯定王立任與周永鴻均能力堅強、政治經驗豐富，更稱民進黨選總召有「參考顏值」，她自己當民代資歷比市長還深，理解民代為民喉舌監督，未來會謙虛學習，府會一起為台中市政全力以赴。

