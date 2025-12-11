民進黨中市黨團總召交接 周永鴻強調監督選舉並重

（中央社記者趙麗妍台中11日電）民進黨台中市議會黨團今天總召交接，現任總召王立任卸任、新任總召周永鴻接任。周永鴻表示，除監督市政外也會協助選舉，並將擴大幹部群，融合縣市區及老中青陣容。

台中市議會今天定期會閉幕，民進黨團依慣例進行總召交接，市長盧秀燕也到場祝賀。現任總召王立任表示，一年來，黨團議員監督市政，團隊留下美好回憶，相信新任總召在明年任期會表現得更好。

新任總召周永鴻表示，議會監督行政部門就是為讓政府更有效率、更能除錯。明年也是選舉年，黨團重點還是監督市政，選舉則配合黨部、黨中央與市長參選人。他並提到，明年可能會有公民投票，也會加強監督市府的選務辦理。

周永鴻表示，未來將擴大黨團幹部群，包含副總召、總幹事、書記長、執行長等，還會囊括資深、年輕、原縣區、原市區的議員。

盧秀燕表示，現任總召王立任對內發揮調和鼎鼐的功能，對外面對市府、國民黨團、媒體皆能不卑不亢、理性溝通。新任總召周永鴻政治經驗豐富，還當過政務官，了解政府運作，一定能勝任愉快。

周永鴻是台中市第五選區（神岡、大雅、潭子）議員，他曾任民進黨中執委，在前台中市長林佳龍時代擔任台中市政府民政局長。（編輯：黃世雅）1141211