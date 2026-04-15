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民進黨也能談？習近平談兩岸脫稿釋善意 鄭麗文讚：這句話講到心坎底
國民黨主席鄭麗文日前率團訪問大陸，10日在鄭習會定下和平基調，陸方12日宣布10項惠台措施。國民黨主席鄭麗文今接受專訪時表示，對大陸領導人習近平脫稿演出印象深刻，習還講了一句話讓自己感觸非常深，真的講到心坎底。此外，鄭麗文也指出，習近平也有講到，他們在九二共識跟反對台獨的基礎上，所有的黨派他們都願意見，包含民進黨也是。
鄭麗文今天（15日）接受廣播節目《千秋萬事》的專訪，談到對鄭習會現場感受，她則表示對習近平回應印象深刻。鄭麗文注意到，習近平回應時大量脫稿，自己就看習近平沒有看稿，一直講、一直講。她則很認真在記、認真在抄，要把重點記下來，且習近平是很真情流露的。
被問到覺得脫稿的部分是哪些，鄭麗文則認為，至少有一半以上都是脫稿的，習近平很會講，自己在記者會上也講了很多習近平的話，包括大家喜歡引用的那句：「事情要一件一件做」。
鄭麗文指出，習近平還講到處理兩岸問題，習近平充分理解兩岸隔離了那麼久，有很大的不同。習近平也說台灣已經發展出完全不一樣的社會制度、生活方式，他們非常尊重理解。但習近平講了一句話讓自己感觸非常深，他說：「可是你們台灣是不是對大陸現在所有的成就，也應該肯定、應該尊重呢？」這句話講到心坎底。
鄭麗文覺得，人家講的這麼誠摯、謙虛、誠懇，大陸這些年的發展超乎所有人想像，但台灣人難道這麼吝嗇，不願意給予合理的肯定與掌聲嗎？事實上這些年台灣對大陸也沒少過汙衊、抹黑，甚至說什麼「高鐵沒有靠背」、「廁所沒有門」，你想想看大陸聽了作何感想？鄭麗文強調，習近平的意思是他已經放下所有政治口號與標籤，理解並尊重台灣的成就與不同，但台灣人是否也該用健康的眼光來看待大陸的成就。
其次，鄭麗文指出，習近平還講到，兩岸之間的事情「冰凍三尺，非一日之寒」，要用最大的恆心與耐心。她更沒想到習近平會說要用「愚公移山」、「精衛填海」的恆心與耐心，這流露出習近平對兩岸的看法是有情感的。
鄭麗文更指出，習近平非常強調兩岸不可以否定雙方來自同一個祖先、同一個民族，「血濃於水、一家人」對習近平來講是最重要的。習近平認為兩岸因為歷史原因發展到今天，彼此不同不該是搞分裂的理由，習連「台獨」都沒講，而是講「分裂」。習近平一直強調民族情感，因為如果連同一個祖先都不承認，那還有什麼好說的？但如果大家都承認是同一個祖先，習近平講了好幾次「有什麼事情不能商量」，這一定是脫稿，習更重複講了好幾次「所有的事情都好商量」。
鄭麗文感嘆，既然是一家人，空間就出現了，不會像現在一樣搞得好像沒有路可走、兵兇戰危非得一戰不可。這不是習近平一個人的感受，她認為是大陸普遍的民意。當台灣這邊充滿惡意、一直要切斷與鄙棄他們，他們自然會反應出仇恨；但一旦面對共同的歷史處境，換來的就是同理心與善意。大陸的發展不該是台灣的威脅，而是台灣的底氣。自己也看到很多台灣年輕人在大陸提供的國際舞台上發光發熱，這讓她感觸非常深。
另外鄭麗文也提到，她一直很誠懇地說要見總統賴清德，但是就很遺憾沒得到回應。而習近平也有講到，他們在九二共識跟反對台獨的基礎上，所有的黨派他們都願意見、他們都願意接觸、交流，不只國民黨而已，所有的政黨尤其是民進黨也是。
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