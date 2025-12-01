民進黨人才培力營開跑 徐國勇：要讓年輕人理解中共想吞併台灣

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨今(12/1)舉行人才培力營招生記者會，民進黨秘書長徐國勇表示，舉辦營隊是為了培養年輕人，希望年輕人能更愛台灣、更充分理解中共想要併吞台灣，所採取的「三戰」作為，並能充分理解當前國際局勢，強化認識唯一想要侵略台灣的國家的中國，達成守護台灣的目標。

民進黨秘書長徐國勇，資料照

徐國勇今與民進黨新聞輿情部主任吳崢、中國事務部主任吳峻鋕、國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立等人共同出席記者會，宣布營隊即日起開始招生至12/14，也邀請對國家安全與戰略議題有興趣的青年朋友報名參加。

廣告 廣告

徐國勇表示，「政治，就是眾人之事」，尤其年輕人更應該要來關心政治，因為「青年就是國家現在的主人翁」。從民進黨成立以來，就一直都是最重視年輕人的政黨，每個部門都有非常多年輕人，在從事各項國家政策的制定與建議。

徐國勇指出，「年輕政治人才培養」是民進黨非常重要的課題，舉辦營隊也是為了讓年輕人能更愛台灣、與這片土地進行更深刻的連結，讓國家民主與自由的守護可以「一棒接一棒」傳承下去。

徐國勇說，「新生代國家戰略人才培力營」活動，就是要讓年輕人能充分理解當前國際情勢，認識到台灣在印太區域中具有不可磨滅的地位、在「第一島鏈」佔據最重要的中心。同時，面對中國這個唯一想要侵略台灣的國家，年輕人也必須加強對其認識，才能更好地守護台灣。

徐國勇表示，台灣正面對前所未有的挑戰，也比以往任何時候都更需要年輕人投入國家戰略與安全的實務。秘書長指出，只有當年輕人對國家戰略「具備經驗」，才能「強化專業」，並且「共同傳承」，最後達成「守護台灣」的共同目標。

徐國勇說，希望年輕人能更充分理解中華人民共和國想要併吞台灣，所採取的「三戰」作為，以及各種「錯、假訊息」的傳播。尤其現在國際的主流趨勢非常清楚，就是「絕不允許用武力改變現狀」。在此趨勢下，年輕世代要如何加強防禦心理的建設，保護台海和平穩定、維護印太區域和平繁榮，這都是舉辦培力營的最重要目的。

徐國勇指出，唯有大家一起努力，打造「台灣之盾」，才能讓台灣更加安全；並能在「印太」戰略中跟美、日、韓、菲等民主自由國家結合，為守護中華民國台灣而努力。

董立文表示，賴總統在日前公布台灣的「國安行動方案」中已經表明，台灣最大的國安威脅就是中國全面推進想把「民主台灣」變成「中國台灣」的行動。觀察中國近年的對台作為，包括在國際社會不斷擴大對「一中原則」的解釋與內涵，甚至要求外國政府支持中共「採用一切手段統一台灣」；同時，中國也在國際社會上不斷扭曲聯合國大會第2758號和各種國際歷史文件，企圖矮化台灣的主權地位。

董立文說，最近「日本有事，台灣有事」的說法之所以引起中國的激烈反應，正是因為日本的說法嚴重衝擊到中國在國際上的「一中原則」部署。而賴總統此時提出「國安行動方案」，不僅是與國際民主社會主流趨勢結合，更是「抓準時機」出手，反制中國在國際上的步步進逼與單方改變現狀作為。

董立文表示，預計2026年的國際與兩岸情勢會更複雜多變，而黨部舉辦這樣營隊可謂「正逢其時」，相信將具有特別重要的意義，對守護「和平繁榮，民主永續」的共同目標。

更多FTNN新聞網報導

國民黨修法導致大量中配家屬依親來台吃健保資源？鍾佳濱：大家都在看公不公平

賴清德赴立院國情報告能質詢嗎？鍾佳濱說不行 理由曝光

賴清德投入1.25兆國防預算是在玩火？她反嗆鄭麗文棄械投降：妳才是禍延子孫

