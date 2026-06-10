民進黨今將徵召選竹縣對決徐欣瑩 鄭朝方發聲了

竹北市長鄭朝方點頭，民進黨10日中執會將通過提名參選新竹縣長。（資料照）

民進黨新竹縣長選將終於底定，民進黨今（10）日將召開選對會、中執會，徵召竹北市長鄭朝方參選，下午由黨主席賴清德總統主持提名記者會，為鄭披參選彩帶，迎戰國民黨參選人徐欣瑩。對此，一直未發聲的鄭朝方昨（9）日深夜在臉書發文，字裡行間未正面提到參選新竹縣長一事，不過最後一句「您好，我是鄭朝方。您的心之所向，就是我前進的方向」，間接回應投入新竹縣長選戰。

為了勸說鄭朝方出戰新竹縣長，兼任民進黨主席的總統賴清德及黨內高層自去年底起便輪番勸進，但鄭朝方一直沒有明確態度，加上是新竹縣市選情互相聯動，民進黨除了關注藍營整合狀況，也需評估竹北市長選情，鄭朝方在多方衡量下，9日終於點頭參選。至於竹北市長，民進黨可能與時代力量合作，共推時力黨主席王婉諭參選。

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鄭朝方深夜的發文，表示3年多擔任竹北市長以來，無論晴雨，他都會和公所同仁、工程團隊一起現勘，親自確認每一項工程的進度與品質。像縣福公園工程，他已經來來回回巡視許多次，看見工程推進、未來願景逐漸成形，都讓他更加相信正迎向新方向。

接著他意有所指指出，這些改變不是一夜之間完成，他一直相信，「做對的事就是底氣，一路挺進向前」。另外他提到近日雨下得又大又急，他一直掛念每逢豪大雨特別關注的區域。雖然區域排水、抽水設施及出海口整治分屬於縣府與中央等不同單位權責，但對西區居民來說，預防淹水沒有權責之分。因此，他始終「選擇主動承擔」出擊，共同守護西區居民的生活安全，能多做一點就努力做。

最後鄭朝方表示，建設不能停，守護市民更不能停。「您好，我是鄭朝方。您的心之所向，就是我前進的方向。」間接回應參選新竹縣長一事。

同黨回鍋參選北市議員的前立委高嘉瑜留言支持：「朝方市長的付出，大家都看得見。不只是認真做事，而是真心把竹北跟市民當成自己的責任與使命，用生命在打拚，為竹北擘畫更美好的未來。」鄭朝方也回應：「謝謝嘉瑜，有空要再來新竹找我們喔」。支持者也發聲留言：「祝高票當選」、「期待並肯定支持朝方市長，把最好的執政有方擴展到新竹縣」。

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