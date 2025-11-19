民進黨今將拍板雲林、苗栗縣長人選 擬徵召劉建國、陳品安

外傳民進黨將拍板劉建國（左）選雲林、陳品安（右）出戰苗栗。（翻攝自劉建國、陳品安臉書）

民進黨選舉對策委員會今（19日）擬拍板徵召立委劉建國參選雲林縣長、議員陳品安角逐苗栗縣長，黨內也將就彰化縣長出現的「4搶1」局面，研議以「類初選」方式決定最終人選，並預計今日邀請4位擬參選人共同協調與討論。

民進黨選對會上月已陸續拍板2026年地方選舉多縣市提名，包括由立委王美惠出線嘉義市長、台東縣長提名立委陳瑩、立委何欣純出戰台中市長，宜蘭縣長則徵召律師林國漳，本月初也提名立委蘇巧慧參選新北市長。

民進黨選對會今日下午擬拍板徵召劉建國代表參選雲林縣長，苗栗縣則將由陳品安披戰袍，2人預計將與蘇巧慧會一同在下週報請中執會通過，民進黨整體布局持續加速成形。

至於彰化縣長部分，目前形成立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢與前市長邱建富的「4搶1」局面，選對會今日下午也將邀集4人到黨中央討論，協調「類初選」進行方式。所謂類初選，將採行內參民調、不公開結果，但程序仍將在公平、公正原則下執行。





