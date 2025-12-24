民進黨仍決定徵召陳素月選彰化縣長 邱建富：非常遺憾

爭取提名落空，「最後要怎麼走，」邱建富說，「就交給彰化鄉親來決定，也希望媽祖庇佑一起順利。」 圖：邱建富競選辦公室/提供

[Newtalk新聞] 針對今（24）日早上民進黨選對會會中達成共識，建議徵召民進黨立委陳素月參選 2026 年彰化縣長一事，在民調中落後的前彰化市長邱建富表示「非常遺憾」。

邱建富指出，選對會在相關民調疑慮尚未釐清之前，就急於做出結論，讓人不免質疑，「到底是在急什麼？」他強調，自己已正式以雙掛號方式寄出民調複查申請，不論複查結果為何，選對會都應該提供完整、可供檢視的民意調查報告書，讓過程公開透明，才能服眾。

對於後續規劃，邱建富表示，他與團隊不會因此停下腳步，仍會持續努力、走進基層，把想法與政策直接向彰化鄉親報告。「至於最後要怎麼走，」邱建富說，「就交給彰化鄉親來決定，也希望媽祖庇佑一起順利。」

