民進黨佈局2026新北5成機率、彰化也有勝選可能！卓冠廷指「彰化4選區3個立委是民進黨」：初選不像派系鬥爭、而是個人競爭

2026年地方選舉在即，民進黨派出立委蘇巧慧出戰新北市，外界看好此次在藍大於綠的新北市，能有5成勝選機率。對此，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷今（26日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，除了新北市以外，民進黨在彰化縣長方面也有勝選可能。

針對2026年新北市長選舉，卓冠廷認為，「拼拼看有機會，勝率就是55開」。同時，卓冠廷提到，「彰化這次也大有可為」。他說明，彰化目前還在黨內初選階段，4位人選為立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富。

談及國民黨立委謝衣鳳家族在彰化深耕多年，是一位強悍對手，卓冠廷直言，「大家有點高估謝衣鳳」。他指出，以綠營內部民調來看，「民進黨其實大有可為，彰化縣4個立委選區，有3個是民進黨的」。

有關彰化4位候選人有「黨內派系問題」，卓冠廷認為，彰化的黨內初選雖然各候選人來自不同派系，「但整體氛圍並不像派系鬥爭」。他說，因為每一位候選人都各有優點，大家都很優秀，「比較像是個人競爭」。

