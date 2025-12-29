迎戰2026台中市長選戰，民進黨立委何欣純已正式起跑，於29日上午率領24位同黨議員參香誓師，並揭牌開箱「市政辦公室」，宣示選戰開始。何欣純表示，這個辦公室將作為未來發表政策政見的場所，而非競選總部。相較之下，國民黨參選人選尚未確定，前副市長楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣均有意角逐，江啟臣已呼籲黨部加快協調腳步，以爭取充分準備時間。

民進黨何欣純揭牌市政辦公室 搶先國民黨起跑2026台中市長選戰。(圖／TVBS)

迎戰2026台中市長選戰，民進黨立委何欣純已正式起跑，於29日上午率領24位同黨議員參香誓師，並揭牌開箱「市政辦公室」，宣示選戰開始。何欣純表示，這個辦公室將作為未來發表政策政見的場所，而非競選總部。相較之下，國民黨參選人選尚未確定，前副市長楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣均有意角逐，江啟臣已呼籲黨部加快協調腳步，以爭取充分準備時間。

何欣純參香揭牌 「市政辦公室」非競選總部。(圖／TVBS)

何欣純當天身穿粉紅色西裝，馬不停蹄地參與參香誓師活動後，隨即揭牌開箱她的「市政辦公室」。辦公室內擺放著「純」字玻璃杯等小物，打造溫馨且貼近選民的空間。何欣純強調，這個辦公室是她未來發表政策政見的場所，尚非競選總部。她表示，市民對台中這個城市有些許心理上的不安全感，覺得這個城市讓他們不放心、不安心且不夠安全，因此她優先要給市民帶來安心和安全。

而在國民黨方面，人選仍未確定。立法院副院長江啟臣表示，希望黨中央和黨部能加快協調的腳步，讓大家有足夠充分的時間來準備。立法委員楊瓊瓔則表示，台中市民期待看到的是能夠挺身而出、向中央拍桌要錢的民代，她的團隊會依照既定的節奏，持續在基層傾聽民意解決問題。

國民黨方面，人選仍未確定。立法院副院長江啟臣表示，希望黨中央和黨部能加快協調的腳步。(圖／TVBS)

面對江啟臣對黨內的呼籲，同黨台中市長盧秀燕在29日上午和下午都有公開行程，但沒有特別對此事做出回應。2026大選剩下不到一年時間，民進黨已經開始起跑，但國民黨誰先上跑道仍未決定，讓不少支持者比他們還著急。

