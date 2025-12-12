民進黨便當會共識 財劃法是否副署由行政部門決斷

（中央社記者溫貴香台北12日電）民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今天表示，對於國民黨惡修的財政收支劃分法，在合憲前提下，是否採不副署或副署之後不執行，最後交由行政部門做出最終決斷。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱說，目的不在對抗，希望國會回歸憲政機制，在野黨讓憲法法庭恢復運作，否則就對行政權提出不信任投票二擇一。

民進黨主席賴清德中午邀請全體黨籍立委便當會，歷時1小時30分，會中邀請行政院秘書長張惇涵列席，會後，由吳思瑤、鍾佳濱轉述會議共識，吳思瑤表示，黨團成員出席率高且發言踴躍。

吳思瑤並說，大家共同體認國會有如失速列車狀況，執政黨必須負責任善盡憲法忠誠義務，堅毅果決踩剎車，大家的共識就是善盡憲政責任，今天討論聚焦於目前立法院諸多違憲亂政、癱瘓國家的惡法，究竟要如何因應，且途徑必須合憲，不管是選擇不副署或不執行都是合憲的方式。

她強調，這個前提非常重要，因為行政部門不能違法執行，黨團全力支持行政部門最終定奪。

吳思瑤說，黨團成員中不乏法界專業、也有多位是國民大會代表出身，對於修憲歷程、國家憲政體制沿革，與會者非常懇切交換看法，大家的共識就是面對失速國會，必須踩剎車，行政權必須做出妥處與因應，而財政收支劃分法本身攸關國家民生，預算權就是行政權，國民黨惡修財劃法這部惡法，連帶影響總預算無法被審議，甚至嚴重排擠後續國家重要建設與預算，例如國防、國安等。

她解釋，大家都在問今天會議是否採不副署或副署之後不執行，最後交由行政部門做出最終的決斷，採取合憲途徑但擴大對社會論述，告訴人民守護國家這條路徑怎麼走。

鍾佳濱表示，因應憲法法庭被癱瘓的情況下，未來面對這項憲政變局，對於擴權、濫權、破壞權力分立有違憲之虞的法令，且無法透過憲法法庭、大法官會議予以仲裁的情況下，總統考慮請行政院長依照憲法上明文的副署權後續應處作出決定，回歸憲法機制。

鍾佳濱說，立法院已經8次否決行政院移請覆議的提案，覆議案被否決，行政院仍然無法執行，在這種情況下，如果國會認為閣揆不適任、不稱職，就應該依照憲法的機制，以不信任投票表達對行政院的否定。

他表示，在野黨可能擔憂倒閣之後可能解散國會，提前引發國會全面改選，畏懼國民意志的審判，所以，在野黨不願意面對啟動對行政院不信任投票後，國會全面改選的風險，不願意啟動憲法所規範的機制，以致造成現在憲政僵局。

他解釋，行政權被迫採取不副署或不執行的機制，目的不在於對抗，目的希望國會回歸憲政的常軌，就是讓憲法法庭恢復運作，要不就是對行政權發動不信任投票，讓全民透過選舉投票的方式來公決，目的不是對抗而是國會回歸憲政機制解決僵局的正軌。（編輯：蘇龍麒、林興盟）1141212