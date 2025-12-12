中央社

民進黨便當會 鍾佳濱會後轉述會議共識 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

身兼民進黨主席的總統賴清德12日中午邀民進黨籍立委便當會，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（中）會後轉述會中共識時表示，因應憲法法庭被癱瘓的情況下，未來面對憲政變局，對於擴權、濫權、破壞權力分立有違憲之虞的法令，且無法透過憲法法庭、大法官會議予以仲裁的情況下，總統考慮請行政院長依憲法上明文的副署權後續應處作出決定，回歸憲法機制。

中央社記者張皓安攝 114年12月12日

