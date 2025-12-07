民進黨保留「中華民國」原因曝 賴清德：國號有助團結台灣社會

賴清德昨表示，民進黨沒有改國號的原因，是因為留著這個國號有助團結台灣社會。（圖／總統府提供）

總統賴清德昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，致詞時提起民主前被雷震當時倡議要落實成立反對黨的理念，還主張將國號改為「中華台灣民主國」，而民進黨沒有改國號的原因是因為，《台灣前途決議文》中明確提到台灣是主權獨立的國家，名稱是中華民國，不管國家名稱是什麼，指的都是台澎金馬2300萬人民。

賴清德昨天致詞時表示，雷震、殷海光與傅正三位先生是台灣社會廣為推崇、象徵台灣早期民主運動的代表性人物。三人皆出生、成長於中國，因愛國意志先後加入國民黨、抗日，並從事反共工作。後來他們在台灣相識相知，雷震更創辦《自由中國》雜誌，在台灣推廣民主、自由與法治，同時高舉民主反共大旗；《自由中國》發行期間，曾刊登一篇由殷海光執筆表述對「反攻大陸」的質疑。

廣告 廣告

賴清德提到，後來雷震、傅正因罪入獄，殷海光則被迫離開教職，但三人仍不改其志，雷震先生出獄後，仍執著於成立反對黨的理念，更撰寫《救亡圖存獻議》獻給蔣介石政府，其中主張將國號改為「中華台灣民主國」，當時的政府當然是不會接受，可謂壯志未酬。

接著賴清德提到，但當時民進黨沒有這麼做，沒有將國號改為「中華臺灣民主國」，是因為1999年通過的《台灣前途決議文》中明確提到台灣是主權獨立的國家，名稱是中華民國，主權與中華人民共和國互不隸屬，前途必須由2300萬人決定。

賴清德強調，留著這個國號有助團結台灣社會，名字寫在憲法裡，不需要另行宣布獨立，去年他當選時，國際社會有時也稱呼中華民國台灣或台灣，不管國家名稱是什麼，指的都是台澎金馬2300萬人民。

賴清德表示，當年這群前輩都為了爭取民主而付出，現在大家的責任是要捍衛、深化民主，第一步，就是要守護國家主權，國家主權不容讓步，要捍衛國家主權也唯有靠實力才能成功，因此希望國內一致對外。

賴清德呼籲全國人民，在以下三個面向展現團結，第一是民主、第二是反共，第三是不分政黨，將國家利益擺在前面，民主政治就是政黨政治，不同政黨彼此競爭很自然，不同黨沒有關係，但是大家要同一個國家比較重要，希望在面對中國未來威脅的時候，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民力量，並以國家利益為最優先考量。



回到原文

更多鏡報報導

出席世界人權日 賴清德提3方向：不允許台灣因外來威權走回頭路

獨家／玩命！海鯤號6部主機僅4部能運轉 1部主機未回裝也敢出海

2警執行交管勤務遭撞 蕭美琴：下午和卓榮泰探視慰問盼傷者早日康復