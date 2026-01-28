民進黨候選人突宣布退選！原因曝光 黨部回應了

民進黨第一選區登記參選者翁慧玟突宣布退選。（圖／翻攝自臉書翁慧玟）





各黨備戰2026九合一大選人選，彰化縣議員選戰競爭同樣激烈。原本民進黨提名多位候選人角逐第一選區席次，卻傳出候選人翁慧玟因近期改名，依黨規無法以現行姓名參與民調，最終決定退選。對此，民進黨彰化縣黨部也做出回應。

改名參選不符黨規

翁慧玟為前彰化縣長翁金珠外甥女，其自小跟隨翁金珠參與地方政治，曾於競選總部擔任助理，之前也赴紐西蘭求學，現為美語老師。她原名為曾于倢，後從母姓改為「翁慧玟」，是希望延續阿姨長期深耕地方的服務精神。此次登記參選時，她以新姓名完成報名手續，積極備戰初選。

不過民進黨彰化縣黨部21日召開協調會時，指出依《民進黨第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法》第十一條規定，「候選人於初選登記前12個月內變更姓名者，民調仍須使用更名前姓名」。由於翁慧玟改名時間未滿12個月，依規定無法以現行姓名進行民調。

翁慧玟喊冤：黨部未告知

對此，翁慧玟團隊表示，黨部在登記階段未主動告知限制，直到民調前5天才提出規定，導致團隊措手不及，最終決定退選。翁慧玟則指出，此次黨部人員未能及時提醒改名相關規範，造成選務爭議與團隊困擾，退選決定是不得已的選擇。

民進黨彰化縣黨部回應

對於退選事件，民進黨彰化縣黨部回應強調，黨部依照黨章規定辦理，絕無針對性，相關協調與提醒均屬善意，並非疏失。黨部並表示，由於提名名額增加一席，翁慧玟退選後，其餘登記參選者，包括縣議員莊陞漢、楊子賢、李成濟、許雅琳，以及轉戰議員的彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明，將全數進入提名流程。

