民進黨內初選民調陸續展開 台南市壓軸登場
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導
民進黨台南市長黨內初選，戰況白熱化！周二上午也確定，嘉義縣今晚做民調，台南市確定壓軸。一早立委陳亭妃，就站到傳統市場前，跟民眾逐一握手拜票，氣氛溫馨。而林俊憲則是車隊掃街，拜票隊伍浩浩蕩蕩出發，展現十足氣勢。
陳亭妃一早現身傳統市場前，和婆婆媽媽們噓寒問暖，親和力十足。（圖／民視新聞）
熱鬧的傳統市場前，人車來來往往。立委陳亭妃一早現身，和婆婆媽媽們噓寒問暖，親和力十足。
擁抱的擁抱，拍照的拍照。互動之間，流露出陳亭妃和支持者，特有的溫馨默契。不少人刻意停下腳步，在耳邊為陳亭妃加油打氣，言談舉止間，格外熟悉。
另一位黨內競爭對手林俊憲，則是有車隊從服務處出發，要繞行整個市區。
林俊憲車隊掃街，隊伍浩浩蕩蕩聲勢浩大，最後時刻，把握機會傳達爭取支持！（圖／民視新聞）
隊伍浩浩蕩蕩，聲勢浩大，要在最後時刻，把握機會向更多的市民，傳達爭取支持。
民進黨中央抽籤決定，台南市長初選民調，將在14號舉行。不管是路口拜票，還是車隊掃街，雙方陣營都把握機會，加緊造勢固票。
原文出處：民進黨內初選民調陸續展開 台南市壓軸登場
