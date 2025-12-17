民進黨內彰化縣長「類初選」民調出爐 陳素月領先

民進黨彰化縣長提名採「類初選」模式，昨天(16日)晚間完成民調作業，今天(17日)下午在民進黨中央開封民調。爭取提名的立委陳素月受訪時表示，她在這次「類初選」民調中勝出，但還待選對會開會後才會確認提名程序。其他3位角逐提名的立委黃秀芳、邱建富及林世賢則說，尊重黨中央的提名，盼團結一致，打贏彰化縣長選戰。

2026彰化縣長選舉，民進黨內有4人角逐黨內提名，包括立委黃秀芳、陳素月與彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，黨中央日前決定該區採「類初選」模式，以可能代表國民黨參選的立委謝衣鳳為類比對象，並於16日晚間完成電話民調作業。

爭取提名的4人17日下午4時30分親自赴中央黨部見證開封民調開封結果。陳素月會後受訪時表示，因為所有參選者事先已協調好，不對外公布民調的數字，但她在這波「類初選」的民調中確實領先，待後續選對會召開會議後，就能確定她是否獲得提名。陳素月說：『(原音)目前只能跟大家說，在民調上素月是領先的，不過是不是確定提名，還有等選對會開會決議，提請主席決定之後才算數，我們也期待有好的結果。在這邊素月也要感謝所有鄉親好朋友的相挺，這段初選的過程，素月也要向黨內其他3位同志感謝跟致意。』

立委黃秀芳則說，尊重選對會的結果，無論未來提名誰，都期待團結一致來打贏明年的彰化縣長選戰。

前彰化市長邱建富受訪時則說，這次的「類初選」民調令人感到欣慰，因為4個參選人的民調都贏過國民黨的謝衣鳯，且還有一點差距。他對於自己12年沒有參選、7年沒有擔任任何公職，能獲得一定的支持度感到滿意。

至於彰化市長林世賢則表示，團結一致才會贏，他會團結一致力挺黨所提名的人。

民進黨發言人吳崢日前表示，根據民進黨2026縣市首長提名條例，此次舉辦「初選」的縣市為嘉義縣、台南市與高雄市；彰化縣則是由選對會建議中執會徵召人選，但選對會有得到授權，可以進行相關民調作為內部參考，最後再由選對會綜合評估各方因素，提出最強的候選人。