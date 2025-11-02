民進黨內鬨！議員怒轟同僚「搶曝光搶到告別式」 徐國勇稱不知情
新北市前議員張瑞山10月30日舉行告別式，卻引發民進黨內部爭議。往生者女兒、現任新北市議員張維倩在社群平台發文，痛批同黨議員張嘉玲在告別式上「假公祭真作秀」，指控對方派遣助理站在會場出入口招呼來賓，搶奪曝光機會。張嘉玲隨後致歉，但張維倩表示絕不會原諒。
張瑞山告別式由前行政院長蘇貞昌擔任主祭官，民進黨秘書長徐國勇、立委何博文、蘇巧慧、張茂楠等人為靈柩覆蓋黨旗。徐國勇並代表民進黨頒贈表揚狀，表彰張瑞山長年推動地方建設、為民服務的貢獻，由女兒張維倩接受。
張維倩在臉書發文表示，賴清德總統、蘇貞昌院長、秘書長、立委都來致意，長官親友哭成一片，在悲傷氛圍中，卻有人早早派了一群助理站在告別式出入口，全程兩個多小時對著來賓握手、招呼、寒暄。她質疑有人「侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式」。
對此，張嘉玲在臉書回應，表示悼念民主前輩心中不捨，為盡同黨同志及新北市議會同僚情誼，衷心出於善意，希望能留時間在外協助招呼長者及前來悼念的先進，以表達哀悼與敬意。她強調併同雙和雲林同鄉會社團參加公祭結束後，前赴其他行程即行離開，「對於造成喪家的不適，謹此深表歉意」。
張維倩接受媒體訪問時表示，父親最後一程被攪到不圓滿，可以理解張嘉玲道歉，但絕不會原諒她。
民進黨秘書長徐國勇被媒體詢問此事時回應，他沒看到這則新聞，也不曉得這件事情。同黨議員張嘉玲在告別式上「假公祭真作秀」，指控對方派遣助理站在會場出入口招呼來賓，搶奪曝光機會。張嘉玲隨後致歉，但張維倩表示絕不會原諒。
延伸閱讀
卓冠廷公開挺林岱樺挨轟致歉 徐國勇：我也不能表態
國民黨《萊爾校長》終極彩蛋篇 20大細節梗大公開
民進黨2026初選陷內戰！徐國勇出手了：黨工、發言人須中立
其他人也在看
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 13 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 21 小時前
對粿粿一見鍾情！范姜彥豐曾多次放閃「是我先追她的」 如今慘被王子戴綠帽超諷刺
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突然爆出妻子粿粿與王子邱勝翊之間的不倫關係，引發各界熱議。過往夫妻甜蜜互動也隨之浮上檯面，像范姜彥豐就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 2 天前
馮淬帆離世「臉書不會關閉！」外甥首發聲 親曝舅舅後事
曾陪伴大家多部喜劇港片的資深男星馮淬帆，已於昨（31日）離世，享壽81歲。稍早，他的外甥也正式接管馮淬帆的臉書帳號，並表示將遵從舅舅遺願，由家人好友送完最後一程。中時新聞網 ・ 11 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
昔稱粿粿一臉無害！范姜彥豐甜喊「怎麼騙我都信」 網嘆：輸得徹底
明星夫妻檔粿粿、范姜彥豐2022年結婚育有1女，沒想到3年過後風雲變色，范姜彥豐29日痛心踢爆粿粿婚內出軌，對象則是「棒棒堂」男星王子（邱勝翊），掀起外界熱議。回顧過往夫妻倆一起上綜藝節目，范姜彥豐曾稱粿粿「一臉無害」，甚至甜喊「怎麼騙我都信」，沒想到現在女方卻被踢爆偷吃王子，令人不勝唏噓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
知情人士+1？王子被逼問要公開了嗎...粿粿「嚇到尖叫」超真實反應曝
粿粿與范姜彥豐結婚3年，近來屢傳婚變，范姜彥豐29日大動作點名粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引發外界震驚，兩人過往曖昧互動如今也一一遭挖。王子2021年參加運動實境節目《全明星運動會》，與紅隊隊經理粿粿、隊友胡釋安、胡祖薇有著好交情，4人去年底曾登上胡瓜YouTube節目《下面一位》，玩起交換禮物遊戲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
簡廷芮早知「粿王」不倫情？老公17字護妻：別再影響我的家
前啦啦隊女星粿粿遭丈夫范姜彥豐指控，與藝人王子發生婚內出軌，事情在網上持續延燒，且因為范姜提到妻子是在美國行回來後態度丕變，當時同行的藝人簡廷芮也被捲入這場風波，遭疑知情且幫忙隱瞞，甚至是與王子曖昧，台視新聞網 ・ 1 天前
粿粿出軌「對男生沒邊界」？「好老公代表」楊祐寧一句話見高EQ
恐怖片《泥娃娃》票房突破8200萬！男女主角楊祐寧、蔡思韻與監製陳亮材、連奕琦、導演解孟儒今（1）日現身戲院。近來藝人粿粿與范姜彥豐，爆劈腿王子風波，引起軒然大波，楊祐寧也發表看法。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
張瑞山告別式女兒淚訴張嘉玲作秀「良心何在？」 本人：深表歉意
民進黨前新北市議員張瑞山日辭世，享壽71歲，30日舉行告別式。他的女兒現任新北市議員張維倩昨在臉書發文質疑同選區同黨議員張嘉玲「假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式來」，今（1）日張維倩出面聲淚俱下控訴張嘉玲「良心何在？利用傷痛 做這樣的事情］，張嘉玲則稱「為盡同黨同志及新北市議會同僚情誼，衷心出於善意，希望能留一點時間，在外協助招呼長者及前來悼念之先進等，以表達哀悼與敬意。對於造成喪家的不適，謹此深表三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
粿粿淚訴「扛8成家用」真的吸到同情票！陳沂怒轟：如果性別互換呢？
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，稱自己一肩扛起家計，家用的6至8成都是由她負責，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用，影片曝光後，陳沂感嘆「粿粿的聲明竟然真的吸引到一些同情票」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
王子認越線粿粿！詹惟中18年前就算出他斷掌手相：花心要女生專情
范姜彦豐與粿粿婚變風波越演越烈，先前王子發聲明道歉，但上月31日范姜彦豐3度發聲，透過律師聲明，強調其於10月29日所言內容皆有明確證據支持，並將在訴訟中提出，不容許「非破壞家庭」與「逾越朋友界線」的矛盾說法。如今有網友回顧命理師詹惟中過去在節目替王子看手相，有花心的傾向、對女生的要求很高。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
棒棒堂陷不倫戀、逃兵！「這天團」含金量上升！網讚：當過兵又專情
棒棒堂陷不倫戀、逃兵！「天團」含金量全面上升！網讚：當過兵又專情造咖 ・ 1 天前
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜
和王子曖昧狂撩？簡廷芮還在神隱 網友已置板凳等吃瓜EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿跟家寧找同公關團隊？潔哥揭1關鍵：怎麼都一樣
粿粿遭夫范姜彥豐控婚內出軌王子，影片承認逾矩行為並指婚姻失衡、育兒壓力大，男方開口要1600萬；潔哥質疑澄清話術像家寧風波、公關操作再掀討論。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
李㼈兒子進軍演藝圈！ 首度公開亮相「神複製爸爸帥樣」
演員李㼈以戲劇《親戚不計較》廣受臺灣大眾熟知，近來他為了女兒李紫嫣主演的電影《突破：三千米的泳氣》，上遍各大單位宣傳。除了女兒亭亭玉立，李㼈兒子李奕龍同樣透過節目《成仁高中偵探社》，首度以個人身分出現在螢光幕前。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前