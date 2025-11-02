民進黨內鬨！議員怒轟同僚「搶曝光搶到告別式」 徐國勇稱不知情

新北市前議員張瑞山10月30日舉行告別式，卻引發民進黨內部爭議。往生者女兒、現任新北市議員張維倩在社群平台發文，痛批同黨議員張嘉玲在告別式上「假公祭真作秀」，指控對方派遣助理站在會場出入口招呼來賓，搶奪曝光機會。張嘉玲隨後致歉，但張維倩表示絕不會原諒。

民進黨祕書長徐國勇。（圖／翻攝自民進黨YT頻道）

張瑞山告別式由前行政院長蘇貞昌擔任主祭官，民進黨秘書長徐國勇、立委何博文、蘇巧慧、張茂楠等人為靈柩覆蓋黨旗。徐國勇並代表民進黨頒贈表揚狀，表彰張瑞山長年推動地方建設、為民服務的貢獻，由女兒張維倩接受。

張維倩在臉書發文表示，賴清德總統、蘇貞昌院長、秘書長、立委都來致意，長官親友哭成一片，在悲傷氛圍中，卻有人早早派了一群助理站在告別式出入口，全程兩個多小時對著來賓握手、招呼、寒暄。她質疑有人「侵門踏戶、假公祭真作秀、搶曝光搶到告別式」。

民進黨新北市議員張維倩。（圖／張維倩臉書）

對此，張嘉玲在臉書回應，表示悼念民主前輩心中不捨，為盡同黨同志及新北市議會同僚情誼，衷心出於善意，希望能留時間在外協助招呼長者及前來悼念的先進，以表達哀悼與敬意。她強調併同雙和雲林同鄉會社團參加公祭結束後，前赴其他行程即行離開，「對於造成喪家的不適，謹此深表歉意」。

張維倩接受媒體訪問時表示，父親最後一程被攪到不圓滿，可以理解張嘉玲道歉，但絕不會原諒她。

民進黨秘書長徐國勇被媒體詢問此事時回應，他沒看到這則新聞，也不曉得這件事情。

