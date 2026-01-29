民進黨公告六都議員初選名額 2/4起受理登記

民進黨公布6都議員提名初選作業，2月4日至10日登記，協調不成則於3月2日至4月10日進行民調。（資料照／張哲偉攝）



民主進步黨為布局2026年九合一地方選舉，於今天（29日）對外公告台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6都的市議員提名初選相關作業。依規劃，領表與登記時間將自2月4日起至2月10日止，後續將進行黨內協調。若協調未能取得共識，則啟動初選民意調查，民調時程訂於3月2日至4月10日辦理。

民進黨指出，本次公告內容涵蓋直轄市議員提名初選的類型、應選名額與選區劃分，以及登記資格、領表與登記期限與地點、申請登記程序與相關表件，並說明選舉方式等事項。相關作業係依據2026年1月14日、21日及28日，黨中央執行委員會第21屆第14、15、16次會議決議辦理。

在參選資格方面，公告明定，擬參選者須於公職人員選舉投票日，即2026年11月28日前，成為民進黨黨員並連續滿2年以上。為鼓勵新住民投入政治參與，依特別條例規定，新住民身分之黨員不受入黨需滿2年的限制。此外，現任中央黨部黨工，須於公職就職日（2026年12月25日）前1年完成辭職，若具組織推廣專員身分者，則須於參選登記日前1年辭去相關職務。

此次直轄市議員初選的領表及登記作業，將於2月4日至2月10日間辦理（例假日不受理），每天受理時段為上午9點至12點，以及下午1點30分至5點，辦理地點為各直轄市所屬黨部。領表者須出示黨證，並繳納新台幣100元領表費。

至於登記相關費用，參選人需繳交總額新台幣50萬元，包括登記費20萬元、民調費用20萬元及保證金10萬元。其中，若完成登記後形成同額競選，民調費用將全數退還。若於協調後撤回登記、退選或經協調後形成同額競選，則退還民調費用的三分之二。保證金部分，除違反黨紀或競選規範者予以沒收外，其餘將於選舉委員會公告候選人名單後返還。

在初選作業流程上，完成登記後，將先進行黨內溝通與協調，協調期限至2月13日止。若仍未達成共識，中央黨部將依相關規定啟動民意調查，以調查結果作為提名依據。初選民調期間訂於3月2日至4月10日，必要時得視情況延長一週。（責任編輯：殷偵維）

