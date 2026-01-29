民進黨公告直轄市議員提名名額！2月初登記、3月初開始民調對決

民進黨公告2026直轄市議員提名名額等事項。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026大選，並於今（29）日公告直轄市議員提名名額、領表登記、選舉方式等事項。民進黨指出，領表登記時間為2月4日至2月10日至各直轄市所屬黨部辦理：此外，登記後先行溝通協調，協調至2月13日截止；如無法達成協議，則辦理民調，調查時間為3月2日至4月10日。

民進黨今公告2026台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市議員提名初選的種類、名額及選區、登記資格、領標登記期間及地點、申請登記手續、表件、選舉方式等事項。

民進黨公告2026台北市、新北市、桃園市議員提名名額 圖：翻攝自民進黨官網

其中，台北市議員第1選區，提名5人；第2選區，提名4人；第3選區，提名4人；第4選區，提名4人；第5選區，提名4人；第6選區，提名4人。

新北市議員第1選區，提名2人；第2選區，提名2人；第3選區，提名4人；第4選區，提名6人；第5選區，提名5人；第6選區，提名3人；第7選區，提名2人；第8選區，提名5人；第9選區，提名2人；第10選區，提名1人；第11選區，提名2人。

桃園市議員第1選區，提名5人；第2選區，提名2人；第3選區，提名3人；第4選區，提名2人；第5選區，提名1人；第6選區，提名1人；第7選區，提名5人；第8選區，提名2人；第9選區，提名2人；第10選區，提名1人；第11選區，提名1人；第12選區，提名1人。

民進黨公告2026台中市、台南市、高雄市議員提名名額 圖：翻攝自民進黨官網

台中市議員第1選區，提名2人；第2選區，提名3人；第3選區，提名2人；第4選區，提名2人；第5選區，提名3人；第6選區，提名2人；第7選區，提名2人；第8選區，提名3人；第9選區，提名2人；第10選區，提名2人；第11選區，提名3人；第12選區，提名2人；第13選區，提名3人；第14選區，提名1人。

台南市議員第1選區，提名3人；第2選區，提名3人；第3選區，提名2人；第4選區，提名1人；第5選區，提名4人；第6選區，提名3人；第7選區，提名3人；第8選區，提名4人；第9選區，提名4人；第10選區，提名2人；第11選區，提名3人。

高雄市議員第1選區，提名2人；第2選區，提名2人；第3選區，提名3人；第4選區，提名4人；第5選區，提名4人；第6選區，提名2人；第7選區，提名3人；第8選區，提名3人；第9選區，提名5人；第10選區，提名3人；第11選區，提名3人。

領表登記時間為2月4日至2月10日至各直轄市所屬黨部辦理，並繳交領表費用100元。至於申請登記應繳納費用，登記費20萬元，如經協調退選者，可退還三分之二；民調費用20萬元，如同額競選全額退還，經協調退選則退還三分之二；保證金10萬元，除違紀者應沒收外，其餘在公告候選人名單後退還。

針對選舉方式，登記後先行溝通協調，協調至2月13日截止。如無法達成協議，則辦理民調決定提名人選。民調調查時間為3月2日至4月10日，必要可展延一週。

