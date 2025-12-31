民進黨公布基彰雲首長提名 童子瑋、陳素月、劉建國出線

親自為黨籍2026縣市長參選人披上競選背帶，民進黨主席賴清德宣布第3波提名名單，基隆市徵召議長童子瑋，彰化縣、雲林縣徵召立委陳素月、劉建國參選。

民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，「我會把這座城市的樣子，最美的樣子找回來，我會讓那些不相信基隆有未來的人，再相信一次基隆。」

民進黨彰化縣長參選人陳素月指出，「彰化縣正處在一個加速進步的階段，素月希望能夠獲得所有彰化鄉親的支持。」

民進黨目前已提名包括宜蘭縣林國漳、嘉義市王美惠、台中市何欣純、苗栗縣陳品安以及新北市蘇巧慧。

而國民黨徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與議長吳秀華參選台南市、高雄市、屏東縣與台東縣，並且協調新竹縣人選，原本有意參選的立委林思銘退出，只剩現任副縣長陳見賢和立委徐欣瑩角逐。

國民黨立委林思銘說，「這個決定不是退縮，也不是妥協，不是屈服於任何的壓力，而是因為我始終堅信，團結和諧比我個人重要。」

國民黨文傳會主委吳宗憲指出，「任何地方只要有兩個以上的同（國民）黨候選人出來競爭的時候，就是協調，真的協調不成的話，才會走向初選。」

民眾黨則率先鎖定宜蘭縣、嘉義市，由陳琬惠與張啓楷出馬；民眾黨主席黃國昌也表態投入新北市長選戰，但在國民黨至今未拍板人選的情況下，新北市未能確定能否「藍白合」，倒是新竹市有望成為首個「藍白合」示範區。

新竹市長高虹安表示，「他們（國民黨）就是有表態是說，（新竹市）是適用現任優先的原則，所以在這部分的話，也是非常感謝國民黨，相對於其他的縣市的藍白協調，我覺得會是全國應該比較沒有懸念的區域。」

不過剛復職兩週的高虹安尚未恢復民眾黨籍，也不鬆口是否尋求連任。2026大選布局，藍綠白鳴槍起跑，但仍是充滿變數。