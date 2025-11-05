民進黨公布最新民調近6成國人支持年改 吳思瑤轟：在野立委發言空泛、不理性

民進黨今公布最新民調，結果顯示有55.4％民眾認為要繼續年改，僅28.1％認為要停止。（圖／民進黨提供）

國民黨立院黨團近日力推「停砍年金改革」，立院司法法制委員會今天（5日）上午審議相關草案，遭民進黨團反對。民進黨政策會執行長吳思瑤曬出最新民調，結果顯示有55.4％民眾認為要繼續年改，僅28.1％認為要停止，16.5％無意見。吳思瑤質疑，在野黨立委不做功課，發言充斥空泛形容詞、不理性政治言論，還顧左右而言他，「民意告訴我們年改要繼續，年改不喊停」。

立法院司法法制委員會今早排審公教年金停砍相關草案，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、民進黨政策會執行長吳思瑤上午舉行「年改不走回頭路 公布年改民調記者會」，公布最新民調顯示，有55.4％民眾認為年改要繼續，28.1％認為要停止，16.5％無意見。

民調指出，對於物價上漲，應該停砍公教所得替代率的說法，有40.0％同意，50.7％不同意，9.3%無意見；至於有人認為「公教年金砍太兇，造成高普考、教師人數降低，應該停砍公教所得替代率」的說法，有35.4%同意、55.5%不同意、9.2%無意見。

吳思瑤說明，年改造成3個不公，包含「重退休輕現職」、「偏重公教，輕勞工老農國保」、「基金缺口全民承擔」，從民調來看，多數人認為政府在資源有限狀況下，對其他職業退休制度盡可能要衡平，不是只側重公教，民調結果幾乎都是2比1數字，也是國人希望力挺年改要繼續，不是終止。

接著吳思瑤將砲口對準在野黨立委，許多人根本沒讀過，甚至沒翻過「公務人員退撫基金第9次精算報告書」，這是應立法院要求，檢討公教年改的成效，以致於在野黨發言充斥空泛的形容詞、不理性的政治言論，甚至都在顧左右而言他。

吳思瑤細數，藍委羅智強不敢講年改的內容，反而去罵到吳音寧，年改跟吳音寧有什麼關係？白委張啓楷講不出具體的內涵，還扯到錯誤的能源政策，請問年改跟能源政策有什麼關係？藍委吳宗憲還說，年改如果喊卡了，那這些退休人員就會繳不起房貸了，但退休金的制度不是要保障繳得起房貸，而是要大家維持生活基本所需。

吳思瑤說，民進黨團會持續用理性論述主張，她們底氣就是民意，民意告訴民進黨團年改要繼續，年改不喊停。

該民調由民進黨進行調查，調查日期為今年10月27日到10月29日，樣本數共1079份，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％；訪問對象則為我國20歲以上具有投票權的公民，並依年齡、性別、戶籍（內政部今年一月所公布人口統計資料）進行加權。



