民進黨公布民調:藍白推動法案逾半民眾不支持 呼籲尊重民意懸崖勒馬

民進黨今(12)日公布最新民調,顯示立法院藍白立委近期推動的多項爭議法案均遭高比例民眾反對。民進黨發言人吳崢、韓瑩召開記者會指出,藍白接連提出法案不僅多案逕付二讀、甚至強行三讀,已對國家安全、社會安定及財政永續造成衝擊,呼籲在野黨尊重民意、懸崖勒馬。

根據民調數據,在國會助理費相關修法方面,高達84%民眾不支持「助理費由立委統籌且不需單據」的提案,79%民眾反對「貪污助理費除罪化」。涉及公平正義議題部分,55%民眾不支持停止公教年金改革,逾五成民眾反對排除救國團適用《不當黨產條例》。

在涉及國安的修法提案中,《國籍法》放寬中配參政權有81%民眾不支持,六親等不得通婚放寬至四親等有70%民眾反對,《離島建設條例》開放中資有68%民眾不支持,中配取得身分證年限由六年縮短至四年也有60%民眾反對。

韓瑩強調,藍白今天將強推反年改法案,一旦年改中止不只加速退休基金提前破產,政府更需額外撥補6,970億元,平均每位國民將背負近3萬元。吳崢則表示,人民不希望台灣走向「又黑又紅」的歧途,更不接受立委透過修法圖利特定少數人。他指出,過去助理費改革與年金改革都是跨黨派共同推動,歷經巨大社會衝突才建立制度保障,近年國家財政由虧轉盈都是改革累積的成果,呼籲在野黨不要以傷害台灣的法案推翻改革成果。

（圖片皆由民進黨提供）

