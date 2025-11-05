民進黨公布民調 近6成支持繼續年改

（中央社記者林敬殷台北5日電）民進黨立法院黨團今今天舉行記者會，公布最新民調顯示，有59.7%民眾認為應繼續年金改革。立委吳思瑤指出，國民黨提案修正年改將造成3大不公，包括重退休、輕現職；重公教、輕勞工老農國保，造成職業間不平等；若年改停止，將造成基金缺口全民負擔。

立法院司法及法制委員會今天起排審國民黨立委翁曉玲等人所提停砍年金法案，民進黨團上午在立法院舉行記者會表示，最新民調數據顯示，民意力挺年金改革、不走回頭路的立場。

身兼民進黨政策會執行長的民進黨立委吳思瑤表示，民調先詢問受訪者「您認為年金改革應該繼續還是停止？」認為應該繼續為55.4%，認為應該停止為28.1%，幾乎是2比1的比數，認為年改應該繼續。

吳思瑤指出，民調進一步詢問「有人認為物價上漲，應該停砍公教所得替代率」，有40.0%民眾表示同意，但有高達50.7%民眾表示不同意；當詢問「公教年金砍太凶，造成高普考、教師人數減少，應該停砍公教所得替代率」，同意只有35.4%，不同意的高達55.5%，顯示過半民眾不認為年改是造成公務人員報考率低的主因。

至於跨職業間是否失衡的問題，吳思瑤說，目前公教月領退休金平均數為新台幣5萬元到5萬8000元之間，相較於勞工退休金，平均每月只能領2萬5000元，老農津貼每月領約8000元，國民年金每月約領4000元，因此，當民調詢問「是否接受台灣年金制度面臨行業不均的現狀」，有高達60.4%民眾表示不能接受，僅有32.7%民眾表示接受。

吳思瑤表示，當問完前面4題之後，再次詢問年金改革是否繼續或停止，支持年改繼續的民眾是59.7%，應停止的為31.7%。

吳思瑤指出，國民黨提案修正年改將造成3大不公，一、重退休、輕現職；二、重公教、輕勞工老農國保，造成職業間不平等；三、若年改停止，將造成基金缺口全民負擔。

民進黨團幹事長鍾佳濱說，這份民調也顯示，46%國民黨支持者支持年改；一向強調世代正義的民眾黨，不到4成支持者認為年改應停止。國民黨聯合民眾黨在立法院占有多數，可以為所欲為，但將讓社會付出代價，呼籲在野黨正視民意挺年改的呼聲。

這次民調進行期間為民國114年10月27日至10月29日，共1079位份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約為正負3個百分點，訪問對象為20歲以上具有投票權公民。（編輯：蘇志宗）1141105