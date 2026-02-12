民進黨公布民調 74.1%贊成立院速審台美關稅協定
（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨今天召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會，對於關稅談判結果高達61%滿意，更有74.1%民眾希望立法院儘速審議關稅結果，尤其藍白支持者中，超過5成贊成儘速審議。
民進黨發言人吳崢表示，台美關稅談判達成15%不疊加，與日韓等主要競爭國家相同，高達61%民眾認為滿意，僅有24.8%不滿意；交叉分析後，多數縣市皆超過6成民眾滿意談判結果，尤其台北市與高屏，分別有65.3%、66.3%的高滿意度。此外，20歲到29歲民眾高達66.6%滿意關稅談判結果。
吳崢說，民調進一步詢問關稅談判結果中，包括工具機、水五金、紡織、塑膠、自行車、汽車零組件等傳產關稅平均減少約10%，有高達70%民眾認為對傳產出口有幫助，僅20.8%認為沒幫助。
吳崢指出，民眾對於政府持續深化台美合作，也有極高肯定。日前總統賴清德親自宣布的「台美經濟繁榮夥伴對話」中，強化台美經濟安全，加速建構非紅供應鏈，特別是在AI與半導體領域，有高達71.4%民眾贊成、18.9%不贊成；此外，「矽盛世宣言」台美進行供應鏈安全戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作及雙邊經濟合作，有71.4%民眾認為對台灣經濟有幫助，僅有17.4%認為沒幫助。
民進黨政策會執行長吳思瑤表示，74.1%支持立法院儘速審議並通過對美談判成果，僅14.9%反對，各黨派皆逾5成力挺，20歲至29歲更高達82.3%，民意方向十分明確。
她說，亮眼的經濟數據驗證現行路線的正確性，2025年台灣經濟成長率高達7.37%，創15年新高；失業率低於3%，為25年來最佳；台股昨天封關日衝上3萬3605點寫下歷史新高。賴總統上任以來股市成長近58%，相較前總統馬英九任內封關僅8095點，8年下跌12.9%，萬點僅是口號，現在的成果是有目共睹。
吳思瑤說，民調呈現多數民眾期待台灣深化與美日經貿關係，在野黨應正視跨黨派、跨世代的民意，切勿讓國會審議成為台灣經貿前進阻力，應順應民意儘速通過台美談判成果，為台灣傳產與供應鏈安全爭取先機。
民進黨中央黨部民調中心的這份民調，是在2月4日至2月6日進行，總共完成1008份的電話調查，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.1個百分點，抽樣對象是20歲以上具有投票權的公民。（編輯：蘇志宗）1150212
