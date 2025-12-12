民進黨公布爭議法案民調 8成不挺放寬中配參政權 68%不支持離島開放中資

民進黨發言人吳崢、韓瑩今舉行「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會。（圖／民進黨提供）

吳崢、韓瑩今舉行「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會。韓瑩指出，大批國會助理今早在立法院抗議藍白推動助理費「由立委統籌且不需單據」的修法提案，民調顯示，高達84%民眾不支持此修法；而「貪污助理費除罪化」更有79%民眾反對。其他涉及公平正義的議題，如停止公教年金改革，也有55%民眾不支持；排除救國團適用《不當黨產條例》亦有逾五成民眾反對。

韓瑩進一步說，在涉及破壞國安的修法提案中，《國籍法》放寬中配參政權有81%民眾不支持；六親等不得通婚放寬至四親等，有70%民眾反對；《離島建設條例》開放中資，有68%民眾不支持；而中配由六年縮短至四年，也有60%民眾表達反對，數據皆顯示，近期藍白所推的政策方向，幾乎全面背離多數民意。韓瑩強調，藍白將於今天強推反年改法案，先前民調已有過半民眾反對停止年金改革，一旦年改中止，不只加速退休基金提前破產，政府更需額外撥補6,970億元，平均每位國民將背負近3萬元，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意。

吳崢表示，人民不希望台灣走向「又黑又紅」的歧途，更不接受有立委透過修法來圖利特定少數人，把公共資源放進私人口袋，讓立法院再度蒙上黑金陰影。吳崢指出，面對中國這個境外敵對勢力，藍白卻在國會對公職人員與民意代表的雙重國籍風險不設防線，更讓離島建設條例可能成為經濟與國安破口，甚至淪為中國洗產地的方便之門，嚴重傷害台灣MIT的國際商譽。

吳崢表示，民意清楚顯示，社會不支持國家倒退，更不接受改革成果被一夕推翻。過去助理費曾匯入立委個人帳戶，衍生弊端、傷害勞權，正是跨黨派共同推動改革才建立制度保障；年金改革更是歷經巨大社會衝突，民進黨也願意承擔當年的政治代價，只為確保國家財政永續。吳崢強調，近年國家財政由虧轉盈，地方補助與各項政策推動，都是改革累積的成果。請在野黨不要以傷害台灣的法案，來傷害全民跨黨派付出努力獲得的改革成果。



