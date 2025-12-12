民進黨公布爭議法案民調 8成不挺放寬中配參政權 68%不支持離島開放中資
吳崢、韓瑩今舉行「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會。韓瑩指出，大批國會助理今早在立法院抗議藍白推動助理費「由立委統籌且不需單據」的修法提案，民調顯示，高達84%民眾不支持此修法；而「貪污助理費除罪化」更有79%民眾反對。其他涉及公平正義的議題，如停止公教年金改革，也有55%民眾不支持；排除救國團適用《不當黨產條例》亦有逾五成民眾反對。
韓瑩指出，大批國會助理今早在立法院抗議藍白推動助理費「由立委統籌且不需單據」的修法提案，民調顯示，高達84%民眾不支持此修法；而「貪污助理費除罪化」更有79%民眾反對。其他涉及公平正義的議題，如停止公教年金改革，也有55%民眾不支持；排除救國團適用《不當黨產條例》亦有逾五成民眾反對。
韓瑩進一步說，在涉及破壞國安的修法提案中，《國籍法》放寬中配參政權有81%民眾不支持；六親等不得通婚放寬至四親等，有70%民眾反對；《離島建設條例》開放中資，有68%民眾不支持；而中配由六年縮短至四年，也有60%民眾表達反對，數據皆顯示，近期藍白所推的政策方向，幾乎全面背離多數民意。韓瑩強調，藍白將於今天強推反年改法案，先前民調已有過半民眾反對停止年金改革，一旦年改中止，不只加速退休基金提前破產，政府更需額外撥補6,970億元，平均每位國民將背負近3萬元，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意。
吳崢表示，人民不希望台灣走向「又黑又紅」的歧途，更不接受有立委透過修法來圖利特定少數人，把公共資源放進私人口袋，讓立法院再度蒙上黑金陰影。吳崢指出，面對中國這個境外敵對勢力，藍白卻在國會對公職人員與民意代表的雙重國籍風險不設防線，更讓離島建設條例可能成為經濟與國安破口，甚至淪為中國洗產地的方便之門，嚴重傷害台灣MIT的國際商譽。
吳崢表示，民意清楚顯示，社會不支持國家倒退，更不接受改革成果被一夕推翻。過去助理費曾匯入立委個人帳戶，衍生弊端、傷害勞權，正是跨黨派共同推動改革才建立制度保障；年金改革更是歷經巨大社會衝突，民進黨也願意承擔當年的政治代價，只為確保國家財政永續。吳崢強調，近年國家財政由虧轉盈，地方補助與各項政策推動，都是改革累積的成果。請在野黨不要以傷害台灣的法案，來傷害全民跨黨派付出努力獲得的改革成果。
更多鏡報報導
反年改今將三讀 鍾佳濱批大倒退：藍白急想要討好支持者
停砍年金協商失敗年改走回頭路？卓榮泰：一切都很困難
投書：中配六改四無疑降低中共滲透成本
其他人也在看
五角大廈機密報告曝美難保台？黃暐瀚3點釋疑：對台灣好到要說謝謝
台海關係持續受到國際關注，《紐約時報》於8日發表社論，曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指出20年前，美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，不顧現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。內容引起外界質疑，「美國打不過中共」。對此，媒體人黃暐瀚就解析美方真正的態度，直言對台灣簡直好到，要說謝謝。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 91
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 236
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 214
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 天前 ・ 175
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 93
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 312
劉寶傑嗆馬英九「賣台」砲轟他這2件事變了
[NOWnews今日新聞]資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，他知道馬英九在變，而且這個變化惡劣，令他非常厭惡，講白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 219
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 37
張啟楷挑戰嘉義市長！他嗆藍白合拖累這族群
[NOWnews今日新聞]民眾黨日前證實，最快將在12月底前，提名現任不分區立委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌同時強調，此舉也是民眾黨對藍白整合釋出的重要訊號。對此，網紅「小商人」昨（10）日發文認...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 62
美派核打擊能力B-52轟炸機 偕日本戰機共飛 高規格武力展示 反制共軍雷達事件 力挺盟友堅定不移 紐時：美軍有3大困境 難恐保台？｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:13 反制中國 日盡快安排川高會 7:01 日韓歷史糾葛 獨島爭議再起 ◎《紐約時報》近日揭露五角大廈的機密文件「優勢簡報」，指出美國在多次兵推中「通通輸給中國」，凸顯美軍在台海衝突中面臨的嚴峻挑戰。報告顯示，中國已累積大量廉價、靈活且技術先進的武器，部署了多種橫跨第一、第二島鏈的飛彈，能打擊台灣、日本、南韓、關島等關鍵節點。 ◎美國仍依賴航母、巨型潛艦等昂貴武器，美國軍工業也因產能老化、受大型承包商壟斷而難以快速大量生產彈藥。中國不只部署靈活，戰術也是花樣百出。例如在台海、黃海都運用灰色地帶戰術，壓縮他國防衛空間與反應時間。面對日益複雜的區域局勢，印太盟友如南韓正積極強化國防、提升軍武出口並與美國深化合作，成為區域安全布局中的關鍵力量。 ◎墨西哥眾議院在10日通過一項提案，計畫對中國以及其他沒有跟墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家，加徵關稅，現在法案已經送交參議院審理。墨西哥的作法，除了是為保護國內生產商，也被認為是配合美國川普政府，以關稅手段對中國施壓，同時也加強美墨加三國的「北美關稅壁壘」。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 11
本周最強內幕》賴瑞隆兒涉霸凌扣幾分，高雄初選新系有殺招？國民黨2026不太妙，這縣市一丟盧秀燕總統掰掰
明（2026）年九合一選舉預計在11月28日舉行，距今倒數不到1年，除全台各地有意參選議員的新血、再戰的老將紛紛浮出水面外，其中縣市長選舉更是備受關注。民進黨方面，向來被視為鐵票區的南部，黨內戰況相當激烈，特別是近來因「演唱會經濟」備受高評價的高雄市長陳其邁，手中的棒子呈現4搶1的態勢。然而，就在民進黨內初選關鍵時刻，居於上風的民進黨立委賴瑞隆卻爆出孩子涉及......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 1
反擊中俄「空中巡邏」美出動B-52轟炸機伴飛日本軍機 自衛隊公布偵查影像
在日本、中國關係緊張升溫之際，俄羅斯於12月9日出動戰機，與中國在日本周邊進行聯合巡邏，日本防衛省緊急升空戰機應對，美國隔日則出動了具備搭載核武能力的B-52戰略轟炸機，與日本戰機一同在日本海上空飛行，日美並重申，將阻止任何企圖以武力片面改變現狀的行動，並確認自衛隊與美軍的待命態勢。 自衛隊另外公布照片，捕捉參與行動的中俄戰機，包括兩架俄Tu-95核戰略轟炸機，與中國轟6（H-6）轟炸機會合，在太平洋進行長距離聯合飛行。此外，還有四架中國殲-16（J-16）戰鬥機、俄國A-50預警機以及兩架蘇30（Su-30）戰鬥機。 俄國國防部也公布影像，展示Tu-95核戰略轟炸機的視角，以及伴飛中國轟6的狀況，聯合飛行約持續8小時。日本防衛大臣小泉進次郎在X上表示，中俄行動意在對日本展現武力，對日本安全構成嚴重憂慮。 南韓軍方表示，在中俄軍機進入其防空識別區時，也緊急升空戰機，加強預警；與此同時，中共持續在台海周邊活動，根據台灣國防部資料，10日清晨6時起的24小時內，偵獲中共軍機15架次及共艦6艘。Yahoo奇摩（國際通） ・ 20 小時前 ・ 54
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 23 小時前 ・ 14
大陸殲15「雷達照射」日本F-15戰機 張延廷曝可能對峙景況
日本防衛省6日晚間罕見公開，解放軍海軍遼寧號航艦配屬的殲15型艦載戰機，6日下午、傍晚在琉球（沖繩）東南方的公海上空，兩度對航空自衛隊的F-15J/DJ型戰機進行「間歇性雷達照射」，日本政府已向北京提出強烈抗議。這是防衛省首度公開大陸軍機對自衛隊戰機進行「雷達照射」事件。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
揭召集51綠委原因 賴清德狂轟藍白法案：嚴重影響國安、財政永續
[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（12）日臨時召集黨籍立委至黨中央便當會，他親自說明原因，國民黨團、民眾黨團通過《立法委員職權行使法》後被判違憲，反而反而一不做、二不休，將憲法法庭凍結；此外，也不審總預算，又擋國防特別預算。他批，藍白這段時間以來主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，因此需要召集民進黨團討論如何因應。 賴清德今上午赴台南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮，並於會前受訪表示，2024年總統跟立法委員選舉，感謝國人支持，讓他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。 賴清德指出，他自從去年520上任以來，在過去前總統蔡英文執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧。他說，去年跟今年，不管是地震、風災，或是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。 他希望，藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政精神監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 11
谷立言喊話願赴立院說明國防預算！國民黨要繼續親中？
論壇中心／郭芳瑜報導美國在台協會(AIT)處長谷立言近日接受節目專訪時表示，自己期待在立法院審查相關預算時，能回答國會朋友們的各項問題。桃園市議員于北辰在《台灣最前線》節目中指出，AIT的主管直接說願意前往立法院說明，這是極為罕見的，國民黨如果要繼續配合中共的政策，那也不用再談2028了。針對賴清德總統提出的1.25兆國防特別預算案，日前二度遭藍白聯手封殺，谷立言說，他相信台灣社會跟政治領袖能凝聚共識，和平與對話必須與嚇阻共存。于北辰表示，如果台灣成為破口，整個印太地區的和平跟自由航行權都會受到影響，所以連谷立言都跳出來解釋。于北辰也說，常常有人講說，不知道有沒有2028，如果國家真的被共產黨赤化，「那也沒有所謂的立委了」，所以國民黨應該好好想一想，是否還要繼續配合中國的政策，「再繼續親共，全部都沒了」。原文出處：谷立言喊話願赴立院說明國防預算！于北辰：國民黨再繼續親中談何2028？ 更多民視新聞報導「助理費除罪化」關鍵餐會？吳靜怡揭內幕：我會檢舉！最信任反成破口？高翬3關鍵事證恐送昌進土城？陳玉珍提助理費除罪化背後目的不單純？王義川：是煙霧彈！民視影音 ・ 17 小時前 ・ 1
賴清德與綠委研擬反制策略前 喊話藍白：以國家利益為最優先
總統賴清德今（11）日將邀集黨團立委，針對近來相關爭議法案，聽取委員意見，共商國是。總統出席台南國網雲端算力中心啟用會前受訪，先是說明這段時間以來藍白主導的立法院所通過的種種法案所造成的影響，賴清德說，在這種嚴肅的狀況之下，他當然要召集立法院民進黨黨團，共同討論如何因應。總統也呼籲在野黨，以國家利益為最優先，共同合作。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
陳慕義批「這國總統」最沒有用！神回1句台網嗨了
政治中心／李汶臻報導南韓政府自今（2025）年2月起，推出電子入境申請制，台灣遊客入境當地不再需要填寫紙本入境卡。豈料，國家欄位竟把我國列成「中國（台灣）」、標示為「CHINA（TAIWAN）」，引發國人反彈。對此，毫不避諱表達立場的資深男星陳慕義，12月10日稍早就在臉書強硬發聲。他不僅狠批李在明「是最沒有用的總統」，並強調「台灣就是台灣」，接著還以超神一句嗆翻對方，讓眾多台灣網友看了全嗨翻。民視 ・ 1 天前 ・ 34
賴總統赴國會報告兆元國防預算 立院今逕付二讀
[Newtalk新聞] 就總統賴清德拋出高達1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，由國防部提出後，日前已由行政院通過，並送立法院審議。立法院在野黨團則要求總統親自到國會進行國情報告，並接受質詢。立法院會今（12日）召開期間，討論「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案，並由立法院長韓國瑜宣布逕赴二讀，後續將交由國民黨團、民眾黨團共同召集協商。 國民黨團書記長羅智強發言表示，賴清德要做到公信，國民黨團在立法院已經提出，賴清德提出1.25兆元的國防特別預算，以及原先就創新高的明年9500億元國防預算，合計達2.2兆元，賴清德應該告訴國人，這對其它財政造成的排擠效應是什麼？講到軍人加薪、公教保障，政府都在喊窮，奇怪，講到2.2兆元的國防預算，民進黨就變有錢了？那就來國會告訴大家，為什麼錢不是問題？ 羅智強再提到，還有過去編列的軍購預算，請問交貨狀況如何？難道賴清德沒有義務跟大家說明嗎？66架F16V戰機一架都沒有交貨，所以拜託賴總統來立法院報告並受質詢。 民眾黨團總召黃國昌提到，2023年12月30日，當時作為總統候選人的賴清德在電視辯論會對全體國人說：「不管依照中華民新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 3