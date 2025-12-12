民進黨公布爭議法案民調！8成民眾不挺立委自肥法案、放寬中配參政權

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德今（12）中午邀集51名綠委共進午餐，聚焦討論藍白近期提出或通過的爭議法案。對此，民進黨指出，包括助理費除罪化法案、反年改法案、放寬中配參政權、離島建設條例修正案、黨產條例修正案等，根據民調有過半民眾反對修法，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意，維護國家安全及財政永續，不應以政治操作犧牲國家長遠利益。



民進黨今早召開「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會。發言人韓瑩指出，大批國會助理今早在立法院抗議藍白推動助理費「由立委統籌且不需單據」的修法提案，民調顯示，高達84%民眾不支持此修法；而「貪污助理費除罪化」更有79%民眾反對。其他涉及公平正義的議題，如停止公教年金改革，也有55%民眾不支持；排除救國團適用《不當黨產條例》亦有逾5成民眾反對。

韓瑩進一步說，在涉及破壞國安的修法提案中，《國籍法》放寬中配參政權有81%民眾不支持；六親等不得通婚放寬至四親等，有70%民眾反對；《離島建設條例》開放中資，有68%民眾不支持；而中配由六年縮短至四年，也有60%民眾表達反對，數據皆顯示，近期藍白所推的政策方向，幾乎全面背離多數民意。

韓瑩強調，藍白將於今天強推反年改法案，先前民調已有過半民眾反對停止年金改革，一旦年改中止，不只加速退休基金提前破產，政府更需額外撥補6,970億元，平均每位國民將背負近3萬元，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意。

吳崢表示，人民不希望台灣走向「又黑又紅」的歧途，更不接受有立委透過修法來圖利特定少數人，把公共資源放進私人口袋，讓立法院再度蒙上黑金陰影。吳崢指出，面對中國這個境外敵對勢力，藍白卻在國會對公職人員與民意代表的雙重國籍風險不設防線，更讓離島建設條例可能成為經濟與國安破口，甚至淪為中國洗產地的方便之門，嚴重傷害台灣MIT的國際商譽。

吳崢表示，民意清楚顯示，社會不支持國家倒退，更不接受改革成果被一夕推翻。過去助理費曾匯入立委個人帳戶，衍生弊端、傷害勞權，正是跨黨派共同推動改革才建立制度保障；年金改革更是歷經巨大社會衝突，民進黨也願意承擔當年的政治代價，只為確保國家財政永續。吳崢強調，近年國家財政由虧轉盈，地方補助與各項政策推動，都是改革累積的成果。請在野黨不要以傷害台灣的法案，來傷害全民跨黨派付出努力獲得的改革成果。

該民調由民進黨民調中心製作，，訪問對象為20歲以上具投票權公民，加權方式包括年齡、性別、戶籍。其中「六親等不能通婚放寬至四親等、修離島條例開放中資」題目，調查日期為12月8至10日，完成數為1105人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9%；至於修國籍法放寬中配參政權、中配6改4」題目，調查日為11月24至25日，完成數為985人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。





