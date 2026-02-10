民進黨六都議員登記截止 24區超額登記…這區「6搶3」最激烈

民進黨立委王世堅與莊瑞雄陪同北市「小雞」登記初選。翻攝何孟樺臉書



今年11月將有九合一大選，除了百里侯外，還有縣市議員選舉，也是許多新人投入政壇的試金石。民進黨的直轄市議員初選今天（2／10）截止登記。包括北市4區、新北3區、桃市4區、中市3區、南市4區、高雄6區出現超額登記情況，其中高雄10選區（前鎮、小港）的「6搶3」最為激烈。根據規則，2月13日前先行溝通協調，若無法達成協議時，則辦理民調決定提名人選。

台北市預計提名25席、登記32人，僅士林北投、內湖南港2個選區同額登記，其餘選區均超額登記。值得注意的是現任議員陳怡君日前因涉貪遭判刑，被民進黨廉政會處分停權2年6月，因此恐不符資格遭退件，但中山大同選區仍有6人登記，與大安文山，都呈現「六搶四」的爭取出線。

廣告 廣告

高雄市部分，預計提名34席，總計42人完成登記，有6個選區超額登記，其中前鎮小港預計提名3席，但除了現任議員鄭光峰、黃彥毓登記參選外，還有林浤澤、黃敬雅、黃雍琇、吳昱鋒登記角逐，「6搶3」，也成為六都之中最激戰的綠營選區。

【民進黨直轄市議員提名及初選登記情形】

台北市

第1選區（北投、士林）提名5人，林世宗、陳賢蔚、鍾佩玲、陳慈慧、林延鳳5人登記。

第2選區（內湖、南港）提名4人，王孝維、何孟樺、高嘉瑜、陳又新4人登記。

第3選區（松山、信義）提名4人，許淑華、洪建益、張文傑、呂瀅瀅、郭凡5人登記。

第4選區（中山、大同）提名4人，林亮君、陳怡君、顏若芳、賴俊翰、林子揚、朱政騏、李立聖7人登記，其中陳怡君因案遭判刑，遭民進黨廉政會處分停權2年6月，恐不符資格退件。

第5選區（中正、萬華）提名4人，劉耀仁、洪婉臻、馬郁雯、張銘祐、康家瑋5人登記。

第6選區（大安、文山）提名4人，簡舒培、王閔生、陳聖文、徐嶔煌、劉品妡、高揚凱6人登記。

新北市

第1選區（石門、三芝、淡水、八里）提名2人，鄭宇恩、游明諺2人登記。

第2選區（林口、五股、泰山）提名2人，李宇翔、戴翎育2人登記

第3選區（新莊）提名4人，翁震州、翁昭仁、林秉宥、吳奕萱、陳岱吟5人登記。

第4選區（蘆洲、三重）提名6人，彭佳芸、李余典、顏蔚慈、李倩萍、邱婷蔚、陳俊維6人登記。

第5選區（板橋）提名5人，戴瑋姍、山田摩衣、黃淑君、李昆穎、陳俊諺5人登記。

第6選區（中和）提名3人，張維倩、張嘉玲、張志豪3人登記。

第7選區（永和）提名2人，許昭興、羅文崇2人登記。

第8選區（樹林、鶯歌、土城、三峽）提名5人，卓冠廷、彭一書、廖宜琨、林銘仁、高乃芸、吳昇翰6人登記。

第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）提名2人，陳乃瑜、陳韋任2人登記。

第10選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）提名1人，林裔綺1人登記。

第11選區（金山、萬里、汐止）提名2人，張錦豪、蔡美華、朱誼臻3人登記。

桃園市

第1選區（桃園）提名5人，余信憲、簡智翔、黃家齊、李光達、李柏瑟、黃瓊慧6人登記。

第2選區（龜山）提名2人，陳雅倫、李宗豪2人登記。

第3選區（八德）提名3人，蔡永芳、許家睿、呂林小鳳3人登記。

第4選區（蘆竹）提名2人，簡伊翎、許清順、胡家智、呂宇晟4人登記。

第5選區（大園）提名1人，游吾和1人登記。

第6選區（大溪、復興）提名1人，陳治文1人登記。

第7選區（中壢）提名5人，彭俊豪、魏筠、張曉昀、黃崇真4人登記。

第8選區（平鎮）提名2人，劉仁照、王珮毓2人登記。

第9選區（楊梅）提名2人，黃盈淇、鄭淑方、項柏翰3人登記。

第10選區（龍潭）提名1人，張肇良、張贊聞2人登記。

第11選區（新屋）提名1人，陳睿生1人登記。

第12選區（觀音）提名1人，張佩芸1人登記。

台中市

第1選區（大甲、大安、外埔）提名2人，吳中源、施志昌2人登記。

第2選區（清水、梧棲、沙鹿）提名3人，林東誼、楊典忠、王立任、陳怡潔4人登記。

第3選區（龍井、大肚、烏日）提名2人，曾威、張家銨2人登記。

第4選區（后里、豐原）提名2人，蔡怡萱、謝志忠2人登記。

第5選區（神岡、大雅、潭子）提名3人，陳映辰、林鈺梅、蕭隆澤、周永鴻4人登記。

第6選區（西屯區）提名2人，陳淑華、林祈烽2人登記。

第7選區（南屯區）提名2人，何文海、張耀中2人登記。

第8選區（北屯區）提名3人，陳信秀、謝家宜、曾咨耀3人登記。

第9選區（北溪）提名2人，陳俞融、吳文豪2人登記。

第10選區（中區、西區）提名2人，黃守達、江肇國2人登記。

第11選區（東區、南區）提名3人，鄭功進、陳雅惠、何翊綾3人登記。

第12選區（太平）提名2人，張玉嬿、蔡耀頡2人登記。

第13選區（大里、霧峰）提名3人，林德宇、李天生、張芬郁3人登記。

第14選區（東勢、石崗、新社、和平）提名1人，詹智翔、張鴻斌2人登記。

台南市

第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營）提名3人，李宗翰、王宣貿、沈家鳳3人登記。

第2選區（北門、學甲、將軍、七股、佳里、西港）提名3人，蔡蘇秋金、蔡秋蘭、謝舒凡3人登記。

第3選區（下營、六甲、麻豆、官田、大內）提名2人，吳通龍、施朝清、陳秋宏3人登記。

第4選區（楠西、南化、玉井、左鎮）提名1人，賴懋慶1人登記。

第5選區（善化、安定、新市、山上、新化）提名4人，陳碧玉、林志展、余柷青、李偉智4人登記。

第6選區（安南區）提名3人，郭品辰、唐儀靜、劉益昌、蔡麗青4人登記。

第7選區（永康）提名3人，陳秋萍、黃肇輝、朱正軒3人登記。

第8選區（北區、中西區）提名4人，謝秉舟、沈震南、林建南、邱莉莉、周嘉韋5人登記。

第9選區（安平區、南區）提名4人，呂維胤、林依婷、李啓維、周麗津4人登記。

第10選區（東區）提名2人，陳金鐘、卓佩于、蔡筱薇、蔡旺詮4人登記。

第11選區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）提名3人，陳皇宇、郭鴻儀、鄭佳欣3人登記。

高雄市

第1選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林）提名2人，林富寶、林慧欣2人登記。

第2選區（茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮）提名2人，陳琳潔、黃明太2人登記。

第3選區（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭）提名3人，黃秋瑛、蔡秉璁、林志誠、蔣宛庭4人登記。

第4選區（楠梓、左營）提名4人，張以理、黃偵琳、尹立、李雅慧、黃文志5人登記。

第5選區（大社、仁武、鳥松、大樹）提名4人，黃飛鳳、邱俊憲、江瑞鴻、張勝富4人登記。

第6選區（鼓山、鹽埕、旗津）提名2人，林哲弘、李喬如、簡煥宗3人登記。

第7選區（三民）提名3人，鄭孟洳、康裕成、何權峰3人登記。

第8選區（前金、新興、苓雅）提名3人，郭建盟、湯詠瑜、黃文益3人登記。

第9選區（鳳山）提名5人，陳慧文、鄧巧佩、張育臺、林智鴻、蘇致榮、張漢忠6人登記。

第10選區（前鎮、小港）提名3人，鄭光峰、黃彥毓、吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅、黃雍琇6人登記。

第11選區（大寮、林園）提名3人，李雨庭、洪村銘、張耀中、蔡昌達4人登記。

更多太報報導

北捷縱火犯「台大、留日高學歷」 重劃淪無家可歸！曾喊過年也要跟他拚了

林宅血案「7歲雙胞胎陳屍地下室」 林義雄倖存長女曾拿金曲獎！陶晶瑩哽咽介紹她

新影片證實「無照廠商進手術房執刀」 台中榮總2醫師各100萬交保！檢方抗告