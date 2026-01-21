民進黨再提名三縣市長參選人 賴清德這樣形容陳亭妃

民進黨今（20）日中執會後舉行提名嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃、高雄市賴瑞隆參選縣市長記者會。（曾薏蘋攝）

民進黨選對會布局2026年選舉，今（20）日中執會後提名嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃、高雄市賴瑞隆參選縣市長記者會，其中以身兼黨主席賴清德拉陳亭妃的手喊「凍蒜」一幕最受關注。不過不知道是湊巧還是刻意安排，今天介紹參選人的重任交給即將卸任三位縣市長。賴清德則表示，三位當選人會無縫接軌。

賴清德致詞指出，今天很高興跟全國人民報告，中執會通過三個縣市長候選人，高雄市、台南市跟嘉義縣，都是民進黨執政縣市，三位現任縣市長都兩屆任滿，執政成績斐然，深受民眾肯定，民進黨提名三位縣市長候選人有共同特點。

他說，第一、都是問政表現傑出、深耕基層獲民眾肯定的立委，蔡易餘三屆、陳亭妃五屆、賴瑞隆三屆，都在自己的選區拿到最高票，深受民眾肯定，也都提出很好藍圖，當選後一定能無縫接軌。過去提名都沒有縣市長到場，今天三位縣市長到場推薦三位候選人，請鄉親繼續支持民進黨提名的候選人，讓三個縣市能持續進步。

