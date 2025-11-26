民進黨冬山鄉長初選民調出爐 副主席陳鏗芳勝出 (圖)

政治中心／綜合報導民進黨外交國防委員會通過2項譴責案，痛斥中國又"刻意曲解聯大2758號決議文"；另一項譴責案則是針對中方日前公布我國資通電軍人員個資。但這次推動譴責案的又都是綠委，會議主席王定宇質疑"藍白是不是不敢譴責中國"，先行離開的黃仁說"他有選服、綠營提案前也沒找他們商量"。議事人員:「第2758號決議僅處理中國在聯合國的代表權問題，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。」立法院外交委員會中場休息通過臨時提案，譴責中國又刻意曲解聯大2758號決議文、以及公布我國資通電軍人員個資。外交委員會通過臨時提案，譴責中國對台長臂管轄、曲解聯大2758號決議文。（圖／國會直播）王定宇說「2758號決議文無涉台灣，這是台灣國際參與很重要的法理基礎，身為人民選出來的國會，各國的國會站在真實跟正義那一邊，而我們的國會，遲至今日還沒有通過，這個國會的這個大會的決議文，甚至於在討論剛才聲援國軍譴責中國、以及現在2758號決議文，本席也很遺憾的，在野黨國民黨、民眾黨的委員似乎是不願，或者不敢都沒有在現場。」黃仁說「我先離席是因為我們有選服的壓力，(民進黨團)沒有跟各政黨黨團裡面，做一個協商，然後臨時提案就這樣，也要大家共同有一個共識啊，不是說我們一定要符合他的一些想法嘛！」記者問「那您個人對於譴責案本身的立場？」黃仁說「有關於日本這樣的一些言論，那當然他們知道，他們自己要收尾啊。」但譴責中國的提案，和藍營溝通真能取得共識嗎？上上周的院會，民進黨團提出聲援沈伯洋、譴責中國跨境鎮壓的提案，朝野同意逕付二讀、交黨團協商，但在那之後就沒有下文，讓綠營立委只能透過委員會先進行處理。因此陸續通過聲援沈伯洋、資通電軍、以及譴責曲解2758號決議文提案。日前外交委員會也譴責中國境外鎮壓沈伯洋。（圖／翻攝網路）王定宇說「中國對台灣完全沒有管轄權，本席遺憾我們立法院的韓院長，可能看到沈伯洋是基於黨派的關係，都沒有發出聲援，任何一個台灣的人民，不管有什麼主張、不管是什麼行業，中國無權管轄，這個與政治立場背景無關、與我們國家自己的主權獨立相關。」綠營強調國人遭中國打壓，是全台都該團結對外，正如同總統賴清德說的，今天是民進黨沈伯洋，明天就可能是藍白陣營的任何人。（民視新聞綜合報導）原文出處：外委會通過譴責中國案「藍白缺席」 王定宇：是不敢 還是不願 更多民視新聞報導「投給蔣萬安，就是投給鄭麗文」看板上架！洪健益曝原因中國加大抵制赴日旅遊力道 12條中日航線「全部航班取消」日美女議員吃「滷肉飯」挺台！盼與中建立「互信關係」

民視影音 ・ 1 天前