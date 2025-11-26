民進黨冬山鄉長初選民調出爐 副主席陳鏗芳拔得頭籌出線

民進黨冬山鄉長初選民調出爐，冬山鄉代會副主席陳鏗芳(中）拔得頭籌出線。（民進黨宜蘭縣黨部提供）

民進黨冬山鄉長初選民調結果於今（廿六）日正式公布，由冬山鄉民代表會副主席陳鏗芳以百分之三十六的支持率居首，領先前鄉長、縣議員謝燦輝的百分之三十三與鄉民代表游閔吉的百分之三十一。縣黨部指出，此次冬山鄉長初選備受矚目，三位同志都是黨內與冬山在地的堅強戰力，期盼在民調結果揭曉後，各方能以大局為重，凝聚黨內最大共識，共同迎接二O二六大選的挑戰。

縣黨部表示，期盼陳鏗芳同志在民調勝出後，不只為冬山打拚，也能肩負起宜蘭縣整體向前的責任感與使命感，凝聚黨內力量、團結在地聲音，也期勉二位初選沒有過關的同志，未來能持續留在五合一的大團隊，大家團結協力共同為宜蘭縣長選舉打拼，唯有團結才能讓宜蘭實現真正的改變，讓鄉親看見希望、看見行動、看見未來。

陳鏗芳表示，衷心感謝所有支持的鄉親與一路陪伴的夥伴；這次民調不是終點，而是團結出發的起點。冬山鄉正面臨交通建設、產業轉型、青年返鄉與高齡照顧等重要課題，接下來將與所有伙伴溝通協調，凝聚民進黨最大力量，並歡迎更多鄉親提出建議，一起打造宜居、安全、可以留住青年也照顧長輩的冬山鄉。