民進黨冬山鄉長初選 陳鏗芳勝出：感謝基層支持

民進黨冬山鄉長初選民調結果今天開封，由鄉代會副主席陳鏗芳（中）勝出，擊敗對手縣議員謝燦輝（右）、鄉代游閔吉（左），3人在民調開封後合影。（李忠一攝）

宜蘭縣冬山鄉是綠營的鐵票區，鄉長初選競爭激烈，今天（26日）在縣黨部舉行初選民調開封作業，冬山鄉代會副主席陳鏗芳擊敗現任縣議員謝燦輝、鄉代游閔吉，將代表民進黨參選2026冬山鄉長，陳感謝基層的支持，盼冬山大團結，能進一步促使縣長大選成功。

民進黨初選民調是24、25日晚間舉行，縣黨部今天公布2家民調初選結果，換算支持率為陳鏗芳37.46％，謝燦輝35.09％，游閔吉27.45％。民調開封後3人展現風度合影，不過這場初選競爭激烈，陳、謝陣營捉對廝殺，競爭最烈。

地方人士指出，3名選將都是現任公職，其中謝燦輝知名度最高，謝燦輝當過冬山鄉長，又轉戰縣議員，回鍋再選鄉長引起陳鏗芳陣營不滿，但謝陣營認為謝燦輝經驗豐富，由他擔任鄉長才能夠讓冬山再前進。

陳鏗芳表示，感謝所有工作人員與鄉親，這段時間地方有些議論，希望大家來團結，也讓縣長選舉獲勝。他表示，謝燦輝為地方服務20多年，年輕的游閔吉也當過2屆代表，他能勝出也是基層的心聲與支持。

謝燦輝不發一語離開黨部，這次他挑戰鄉長，沒登記參選議員，而冬山鄉有4席議員，現任議員除了謝之外，還有無黨籍邱素梅、國民黨楊弘旻、民進黨林佩螢，民進黨議員選舉除了提名現任的林佩螢外，還有現任冬山鄉長林峻輔，黨內在冬山鄉已提名2人，謝燦輝未來動向也讓地方相當重視。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，冬山鄉雖然還有提名1席的空間，但照冬山政治生態「要贏得3席是有難度。」謝燦輝下一步要怎走，尊重謝的個人人生規畫，會不會再補提名議員要請選對會跟執委會專案研議。

