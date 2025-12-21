「民進黨出賣先賢理念」 學者曝藍白「這法案」激到政院不副署：治理無能才出狠招

行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》修正案，對此，民眾黨今（21）日舉辦「 憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」論壇，國立台灣大學政治系退休教授、前考試委員黃錦堂於會中表示，民進黨出賣了黨內先賢的議會民主理念。​

黃錦堂表示，此次政院的不副署，是一種選戰上的謀略，原先不一定是針對《財劃法》，因為《財劃法》11月14日就三讀通過，而11月20號政院還提出了院版修法草案，表示當時政院有意在三讀通過後公布施行，但後來卻心一橫不副署，可能是跟年金改革有關。

黃錦堂認為，立院是在本月12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》相關條文修正草案，停砍公務人員年金。這將造成破窗效應，後續中央施政手腳也將遭綑綁，因此中央有意強力護航蔡英文時代法案，怕因此引發骨牌效應，尤其國民黨團有意把救國團從《不當黨產條例》中剔除，民進黨擔心諸多法案受影響，而提出了此戰略上選擇。

黃錦堂說，拒絕副署是個致命錯誤的戰略選擇，民進黨將付出嚴重代價，因為這繞不過《憲法》。1997年修憲刪去了立院的閣揆同意權，原因是當時國民黨立委席次逐年減少，國民黨當時還是執政第一大黨，不過擔心有朝一日國會無法單獨過半，於是促成了總統得直接任命行政院長，不須立法院同意。

黃錦堂指出，而民進黨當時要求精省等訴求，並在閣揆同意權部分讓步，但其他立法院權力均要求維持，如涉及限制人民權利或重要公共利益事項應法律保留、立法院有法律案的議決權、行政院需對立法院負責、行政院得對立法院通過議案提起覆議，並調降覆議通過門檻，從3分之2席次調降至2分之1，但也明文規定，立院若決議維持原議，政院必須接受。

黃錦堂續指，從1997年修憲的歷史來看，行政院長拒絕副署，出賣了民進黨先賢的議會民主理念。從7次修憲以來，立法院依舊握有相當大的權力，保有重大議案的議決權、行政院需對立法院負責以及倒閣權，修憲僅有限度把國防、外交以及閣揆同意權進行讓步，完全沒有讓閣揆可以拒絕副署，把立法院審查通過的法律案束之高閣。

黃錦堂直言，拒絕副署，從文意、歷史、體系來說都繞不過，行政院事實上是因為治理失敗、治理無能，才出這個狠招。治理一般強調三個面向，首先，治理者需理解到當今治理結構，如我國的國家認同分歧、中國崛起、開發建設與外貿導向，要好好理解這些結構，去推展出有效的治理步驟，總統賴清德則無視於立法院的多數以及他是一位少數總統。

黃錦堂說道，其次，治理者需注重過程，治理是很辛苦很困難的，需經過非常多的談判、折衷與協商，治理者要很耐磨耐操，謙卑、謙卑、再謙卑，才有辦法治理一個如此多紛亂、困難與議題的國家。但賴清德沒有拜訪過在野黨，事實上沒有過程論，是反過程論的。

黃錦堂表示，最後要強調治理手段的多元、多樣性與靈活搭配，執政者事實上有各式各樣的手段，但賴清德沒有認識當前的政治結構，也沒有進行民主過程的治理，因此手段就是那麼僵化。在這種三個面向失敗之下，賴清德用了一個毀憲的、要不得的絕招，拒絕副署。

黃錦堂認為，在野黨要彈劾總統，席次沒辦法達到3分之2以上，若要全島演講則淪為社會運動，全台動員搞不好反而模糊焦點。他認為，在野黨應在重大政策及選戰策略上「精準打擊」，藍白合要能擊中痛處與激發民心，比如針對台灣非烏克蘭化，兩黨要有一個明確的文件，這便是政策上的對決；對1.25兆的國芳特別預算，應該要有強烈的見解，不是說一定全有全無，而是有條件的審視交貨、要求分批付款等。

