民進黨列3罪狀：國民黨才是台灣民主最大破壞者

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨表示，民進黨是台灣民主的破壞者。對此，民進黨今（25）日痛批是天大的笑話，並細數國民黨一年多來的行徑，包括壞法治、親獨裁、毀選舉，直言「國民黨才是台灣民主最大的破壞者」。

民進黨今透過臉書發文表示，鄭麗文昨天去祭拜兩蔣時，竟然說「民進黨是台灣民主的破壞者」，這句話從曾經主張「國共都一樣，國民黨不把台灣人當人看，是一個喪盡天良的殘暴政權」的人口中講出來，根本是天大的笑話。

針對國民黨「壞法治」，民進黨表示，國民黨重回「國會最大黨」後，罔顧選民對民生優先、施政穩定的期待，先後強推諸多違憲法案，先是國會擴權法案被憲法法庭宣告違憲，又一口氣修惡選罷法、憲訴法、財劃法，意圖架空行政權與司法權運作。

民進黨批評，國民黨在立法過程中，動不動就「逕付二讀」跳過委員會討論、「協商過水」無視朝野對話，甚至「邊修改邊表決」導致法案與預算提案錯誤百出，程序正義完全0分。

民進黨也批，國民黨「親獨裁」，自鄭麗文上任國民黨主席以來，公開對國際媒體宣稱「普丁不是獨裁者」，又出席祭悼共諜活動。民進黨並說，鄭毫不迴避親中、親共言論，諸如「解放軍圍台是保護台灣」，附和共軍擾台具管轄權，或是「和平統一，兩岸中國人有能力做到」等謬論一講再講。這種親獨裁、讚極權的政治人物，根本沒有民主素養可言。

至於國民黨「毀選舉」，民進黨則說，國民黨自己帶頭破壞民主選舉的遊戲規則，幾乎所有縣市黨部都涉案的大規模造假連署，即使害得數十名黨工、幹部因為違法而被判刑有罪，依然從不道歉。最近國民黨更變本加厲，一口氣推出公投綁大選、不在籍投票、國籍法修法等一連串爭議法案，不僅會讓選舉混亂，還直接強推中國籍可參政，一步步侵蝕台灣得來不易的民主選舉制度，讓中國有直接介入台灣選舉的空間

民進黨表示，國民黨就是一個破壞法治、毀壞民主選舉的政黨，並有一個親近極權、讚揚極權的主席。民進黨批，國民黨才是台灣民主最大的破壞者。

