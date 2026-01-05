民進黨初選六選區選戰各走各路 林哲弘以親子公益園遊會凝聚鹽埕 打造「家庭參與感」新樣貌

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 新年過後民進黨市議員初選熱度升高，六選區各參選人近期行程也呈現不同風格：有人以大型造勢大會展現動員力，也有人與學校合作舉辦跑步活動強調健康與教育連結；而林哲弘昨天（1/4）則選擇在鹽埕綠8公園舉辦「愛在鹽埕・聖誕草地音樂園遊會」，以親子互動與公益闖關為主軸，讓年輕家長與孩子能「走進來、玩得到、學得到」，呈現不同於傳統選舉造勢的路線。

現場規劃以「寓教於樂」為核心的公益闖關攤位，包括防詐小英雄、消防小小兵、防毒小王子、國防小英雄闖關GO！，把防詐、防毒、公共安全等概念用遊戲方式帶入，許多家長帶著孩子闖關集章、領小禮物，直呼「活動不只精彩，還很有教育意義」，孩子回家還會主動分享今天學到的內容。

其中最吸睛的關卡之一是「小小消防員體驗」。不少小朋友穿上消防員服裝，在消防隊員解說下認識消防裝備與救災工作，才知道滅火英雄背後需要的不只是勇敢，還有專業與沉重的裝備配備。萌度十足的畫面也讓現場相機、手機快門聲此起彼落，成為活動亮點。

▲園遊會規劃四大公益闖關攤位，包含：「防詐小英雄」、「消防小小兵」、「防毒小王子」、「國防小英雄闖關GO！」（圖 / 林哲弘團隊提供）

林哲弘表示，自己長期關注親子與家庭需求，因為「城市的溫度，會先反映在孩子能不能安心玩、家長能不能放心帶出門」。他也提到，活動原訂2025年12月20日舉辦，因天候與場地安全考量延期，感謝民眾體諒與耐心等待，才能在今天舒適天氣下，讓大家好好相聚、把活動辦得安全又完整。

活動過程中，林哲弘也親自下場與孩子互動，發氣球、陪玩泡泡、送小禮物，讓小朋友玩得開心、家長也感受到被照顧的細節。現場另安排音樂演出、街頭藝人與多項親子設施，讓家庭能在草地上停留、交流，形成「參與式」的社區氛圍。

值得一提的是，民進黨市長參選人邱議瑩由立委黃捷陪同掃街，宣傳車行經園遊會場地時特別放慢速度，對林哲弘喊加油並揮手致意，預祝初選順利、一起努力打拼，現場民眾也以掌聲回應。