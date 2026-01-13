民進黨初選埋分裂未爆彈？前扁辦主任曝1警訊：這縣市倒了，全台必敗

​民進黨啟動嘉義縣、台南市與高雄市等縣市長提名初選民調作業，其中高雄市長部率先執行，結果最快將於今（13）日揭曉。前扁辦公室主任陳淞山在《美麗島電子報》發布評論斷言，民進黨初選若處理不好，這1縣市倒了，「全台就敗」。

民進黨初選規則，民調由3家公司同步調查，只要樣本數達有效門檻，預計隔日上午10時30分邀請參選人或其代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。陳淞山分析，外界普遍預料台南與高雄的民調將呈現差距極小的「龍爭虎鬥」，參選者皆難言穩勝，誰輸誰贏恐在黨內掀起政治漣漪，甚至演變為更大的震盪。

廣告 廣告

陳淞山分析，這也是總統賴清德兼任黨主席後，首場最具爆發力的縣市長初選民調提名，不僅牽動賴在黨內的領導威信，也將直接影響派系權力板塊的消長，連動年底九合一選舉乃至2028總統、立委大選的政治效應。

​陳淞山特別指出，台南市的林俊憲與陳亭妃之爭尤為劇烈，雙方皆有「不能輸」的政治壓力，背後支持群體與助選要角各具份量；一旦初選結果出現不服而退黨參選，恐對民進黨造成重大傷害，進而讓國民黨可能提名的謝龍介有漁翁得利的空間，形成三足鼎立的混戰格局，勝負更難以預測。

陳淞山認為，不論台南初選結果如何，賴清德勢必要與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應，甚至讓2028總統與立委大選陷入岌岌可危的政治危機。

​陳淞山分析，過去一年多數民調呈現陳亭妃長期領先，但近一個多月差距逐漸拉近；又因林俊憲背後被視為有賴清德作為靠山，政經資源持續投入，導致外界出現「陳亭妃對決賴清德」的政治想像。倘若最終出現翻盤，陳亭妃是否能吞下怨氣、選擇忍讓顧全大局，抑或面臨脫黨參選、等待下次再戰等兩難抉擇，將牽動台南選局乃至民進黨整體士氣。

更多風傳媒報導

