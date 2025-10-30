民進黨初選廝殺激烈 林岱樺揭網軍攻擊：已向平台申訴

民進黨立委林岱樺受訪。陳祖傑攝



民進黨高雄市長初選廝殺激烈，立委林岱樺雖涉及詐領助理費被起訴，但仍不放棄參選，並在本週六舉辦造勢大會，因此遭受部分綠營支持者砲轟。對此，林岱樺今（10/30）天表示，近期網路攻擊異常激增，經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司發動攻擊，已經向平台正式申訴。她強調，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。

林岱樺指出，近期針對她的網路攻擊異常激增，短時間內出現超過1000則重複性留言與惡意抹黑，經初步比對，這些帳號來源集中且發文時間一致，疑似由同一家公關公司透過群控系統操作水軍發動攻擊。

廣告 廣告

林岱樺表示，這波攻擊發生的時間點，與《正國會聯合推薦文》發布幾乎同步，顯然有人刻意放大議題、製造假熱度，試圖以網軍手段扭曲民意。她強調，自己已蒐集留言紀錄、帳號清單與時間軸資料，將向平台正式申訴，要求查明是否存在協同行為。

林岱樺說，網軍攻擊不是民意，而是對改革力量的打壓，越被攻擊，就代表改革越有力量，正因為她獲得正國會的支持，聲勢上升、改革受到矚目，才讓某些人感到焦慮。

林岱樺也向支持者喊話，請大家勇敢發聲，拒絕網軍假訊息，並感謝許多網友在留言區自發留言支持。她表示，改革的路不會停止，來自暗黑手段的攻擊，更會讓她堅定守護民意、繼續前進。

更多太報報導

林佳龍挺林岱樺選高雄市長 李正皓：台派焦慮她脫黨要有人按捺

林佳龍力挺林岱樺「不貪不取」 陳其邁：尊重

王義川挺林岱樺被罵爆！近5千網友留言洗版：民進黨嫌票太多？