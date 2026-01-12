民進黨初選後會分裂？郭正亮喊話藍軍：別幻想

民進黨嘉義縣、台南市、高雄市本周開始執行初選民調，其中高雄市長提名初選民調今（12）日晚間正式啟動，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺皆號召支持者顧電話。對此，前立委郭正亮提醒，國民黨別有「初選過後民進黨會分裂」的幻想，這絕對不可能發生，民進黨參選人不會選擇冒著失去穩上的立委位子、輸掉選舉、被開除黨籍的風險，與黨中央對撞。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行，今起進行民調抽籤，第一天由高雄打頭陣。參與民進黨嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；參加台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；參與高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

針對民進黨初選相關話題，郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，若民進黨以2028年立委選舉提名為要脅，不會有參選人在選後造反，因為對他們而言，選立委輕而易舉，「初選若輸了，林岱樺、陳亭妃的立委還是會上」。沒有人會選擇冒著失去穩上的立委位子、輸掉選舉、被開除黨籍的風險，與黨中央對撞。

因此，郭正亮直言，國民黨別有「初選過後民進黨會分裂」的幻想，這絕對不可能發生，民進黨參選人絕不會冒險。此外，在初選中誰有沒有輔選「大家都知道」，且距離提名還有一段時間，所以沒有人能逃得掉。

