民進黨初選政見會嘉義縣很特別 綠營人士：黃榮利不接受提問挑戰
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導
民進黨昨日分別舉行2026年嘉義縣長、台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會協調會議，但唯獨嘉義縣沒有提問環節，引發外界關注。根據綠營人士今（28）日透露，嘉義縣議員黃榮利代表主張不提問，因此最後抽籤決定，這結果就讓各界公評。
民進黨發言人吳崢表示，依民進黨第21屆第53次中常會決議，主要選務日程，2025年11月24日至28日為政見會事宜協調期；2025年12月22日至2026年1月4日為辦理政見會期間。
吳崢表示，協調會議由民進黨副秘書長何博文主持，3縣市長初選參選人，嘉義縣有黃榮利、立委蔡易餘；台南市為立委林俊憲、陳亭妃；高雄市則分別有立委林岱樺、邱議瑩、許智傑和賴瑞隆，均指派代表出席，並由選對會代表、立委張宏陸一同出席。
其中，嘉義縣長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、結論」形式舉行。台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、提問、結論」形式舉行。政見發表會時間，決議由中央黨部與承辦單位協調適合日程後，抽籤決定3縣市舉辦日程；政見發表會相關執行細節，決議授權由中央黨部擬定之。
由於唯有嘉義縣沒有提問環節，引發外界關注。據綠營人士透露，因為黃榮利方面不想要提問，兩邊喬不攏只好抽籤決定，最後抽到不提問，因此就有別於台南、高雄。他也指出，電視政見發表會主要就是看參選人臨場反應，也看參選人對各種議題熟不熟，黃榮利不接受挑戰，就讓各界公評。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫
長青學苑400位長者齊聚一堂成果發表 余文忠讚：真正體現活到老、學到老
