民進黨初選政見發表會時間底定！陳亭妃、林俊憲27日正面交鋒

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市首長大選，其中，嘉義縣、台南市、高雄市採初選民調決定候選人。據了解，民進黨初選電視政見發表會時程已經底定，台南立委陳亭妃、林俊憲將於12月27日正面交鋒；至於高雄立委邱議瑩、許智傑、林岱樺、賴瑞隆則於明年1月3日對決；嘉義縣立委蔡易餘、議員黃榮利則於明年1月4日發表政見。

民進黨日前舉行電視政見發表會協調會議，其中，嘉義縣長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、結論」形式舉行；台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，會中決議採「申論、提問、結論」形式舉行。政見發表會相關執行細節，決議授權由中央黨部擬定之。至於提問環節預計由黨中央洽詢專家、學者或媒體人後確定人選。

據了解，「妃憲大戰」將搶頭香登場，台南市長提名初選電視政見發表會預計於12月27日舉行，並由《三立電視》製播；至於高雄市長提名「四搶一」激戰，以及嘉義縣長政見發表會，則分別於明年1月3日、4日舉行，並都由《民視》製播。

初選電視政見發表會結束後，預計於明年1月12到17日進行初選民調，最後於明年1月21日由中執會公布提名名單。

民進黨目前已經完成新北市、台中市、苗栗縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣長提名。民進黨選對會下次開會時間預計落在12月24日上午，當日下午民進黨將召開中執會通過提名人選。目前確定提名人選有立委劉建國參選雲林縣長。另外，參戰基隆市長呼聲最高的議長童子瑋，以及彰化縣長「四搶一」也可望在當天確定人選。

民進黨立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富都有意參選彰化縣長。由於該區屬於徵召區，但仍會有「類初選」，民調則採「對比式」進行，假想敵是國民黨立委謝衣鳯。民調時間則預計會於12月15日至18日擇一晚進行。

總統暨民進黨主席賴清德10日與黨內派系便當會，並重申農曆年前完成提名的目標不變，當中也包括人選難產的台北市、桃園市。另外，會中也定調2026選戰將聚焦在民生、經濟議題。

