民進黨初選最後一天！美女議員驚傳「借錢參選」

民進黨基隆市議員初選登記最後一天出現突發狀況，現任市議員陳宜因一筆私人借款遲遲未能收回，導致登記所需資金一度短缺，最終在友人協助下，於截止前順利完成初選登記。

民進黨基隆市黨部表示，議員初選登記於30日下午5時截止。當天下午約4時50分，陳宜在友人陪同下抵達市黨部，繳交12萬元登記費及12萬元保證金，共計24萬元，成功趕上最後時限。

陳宜指出，去年曾有合作廠商因家中急需資金，向她商借20萬元周轉，雙方多次約定還款時間，但對方始終未依約出面。此次原先談妥30日上午歸還10萬元，協助她完成初選登記，未料對方當天失聯，訊息已讀未回、電話也未接聽。

陳宜表示，相關登記資料其實早已備齊，只因信任對方會如期還款，才一路等待到最後一刻。原本考慮解除定存應急，但擔心銀行作業時間過長，恐趕不上登記截止時間，最後只好向友人商借10萬元補足缺口。

陳宜也呼籲該名廠商儘速出面處理借款問題，強調可就分期還款方式進一步協商，希望對方不要再避而不見。民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，本屆市議員選舉黨內規劃提名15席，目前共有12人完成初選登記，登記完成後將進入一週協調期，隨後辦理相關徵召作業。此外，外界關注的中正區現任市議員許睿慈並未完成登記，黨部表示，將進一步了解情況後再對外說明。

