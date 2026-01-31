民進黨初選民調出爐 花壇鄉長由葉繼元重披戰袍

民進黨花壇鄉長有葉繼元（左一）、許澤鈿（右一）登記參選，民調結果31日出爐，將由葉繼元代表綠營參選。（民進黨彰化縣黨部提供／葉靜美彰化傳真）

民進黨在彰化地方選舉的佈局已逐漸明朗，花壇鄉長及福興鄉長兩個超額登記的鄉鎮，透過民調方式，福興鄉先一步確定將由黃厚綿參戰，花壇鄉長有葉繼元、許澤鈿登記參選，縣黨部也在31日公布民調結果，葉繼元在民調中領先，葉繼元表示，接下來的選戰更重要，會更努力，許澤鈿有向他恭喜，未來會團結爭取贏得勝選。

民進黨彰化縣鄉鎮市長登記中，花壇鄉長有此屆代表民進黨參戰鄉長失利的葉繼元、三連霸鄉代許澤鈿2人登記參選，縣黨部在本月21日進行協調，但因2人都無意退讓，最終在30日晚間展開黨內初選民調，縣黨部今日公布民調結果，葉繼元勝出，將代表綠營投入花壇鄉長選舉。

葉繼元在此屆花壇鄉長選舉中，臨危受命代表綠營參選，對上爭取連任的藍營顧勝敏，最終以1萬3783對9407票落選，但黨內人士認為，他有勇氣與深據地方的顧家對戰雖敗猶榮。

葉繼元表示，他長期經營花壇，此屆舉選雖失利，但鄉親對他仍有期待，一直鼓勵他再出來選，讓他決定捲土重來，民調出線不是終點，而是責任的開始，他會繼續拚、擘畫花壇，用行動回報大家的期待。

綠營鄉鎮市首長參選登記中，永靖鄉有魏碩衛爭取連任，二林鎮有吳聰明，秀水鄉有葉國雄、芬園鄉郭哲榮、鹿港鎮有楊妙月、溪州鄉有巫宛萍等人登記參選，備受關注的彰化市長也在登記最後一刻，縣議員黃柏瑜決定參選，花壇鄉有許澤鈿、葉繼元，福興鄉有陳巧芬、黃厚綿登記，也在民調結果出爐後人選底定，至於另一選舉重戰員林市長人選由誰擔綱，縣黨部還在努力中。

