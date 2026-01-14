民進黨初選民調大勝！出戰2026嘉義縣長 蔡易餘：感謝鄉親支持與託付

嘉義縣 / 武廷融 綜合報導

民進黨嘉義縣長初選結果出爐，立委蔡易餘勝過嘉義縣議員黃榮利，將代表民進黨參選2026年嘉義縣長。蔡易餘也發文感謝嘉義鄉親的支持，「你們的託付，我會牢牢放在心上，也會化為持續為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。」

民進黨嘉義縣長初選由蔡易餘對上黃榮利，今日結果出爐，根據民進黨公布的對比式民調成績，蔡易餘對上國民黨立委王育敏是64.8135%對14.2338%，黃榮利對王則是38.1949%對16.3175%，由蔡易餘勝出。

廣告 廣告

蔡易餘稍早也發文感謝嘉義鄉親的支持與鼓勵，「你們的託付，我會牢牢放在心上，也會化為持續為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。」蔡易餘表示，大家都看得見縣長翁章梁過去7年來的施政成果，不僅方向清楚、步伐穩健，也建立起良好的府會合作基礎，讓嘉義能一步一步穩定向前。

而現在初選落幕，他將正式肩負起這份責任。接下來，將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮的民意代表、基層夥伴與所有支持者，整合地方力量，穩健前行，一起為嘉義打拚、推動屬於嘉義的黃金十年！

原始連結







更多華視新聞報導

嘉義縣13日初選民調！ 蔡易餘決戰黃榮利拚提名

嘉義縣長戰！綠蔡易餘.黃榮利政見交鋒 藍提在野大聯盟

嘉縣綠營初選蔡易餘戰黃榮利 藍傳「黑馬」吳容輝出征

