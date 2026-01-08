民進黨初選民調封關日！高雄內參民調曝光 賴瑞隆各項指標得第一

政治中心／綜合報導

今（8）日是綠營初選民調封關日，一份疑似綠營內參民調則顯示，在有志競選高雄市長的四名民進黨立委當中，賴瑞隆不論在對決國民黨候選人柯志恩，或是黨內互比中皆奪下第一名。對決柯志恩時，賴瑞隆支持度為52.8%，柯為28.8%；若為黨內互比，賴瑞隆也以27.2%位居第一。

民調詢問「如果參選市長的是民進黨的OOO（依序為林、許、賴、邱）與國民黨的柯志恩。在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長呢？」若賴瑞隆對決柯志恩，賴瑞隆支持度為52.8%，柯志恩為28.8%；若邱議瑩出馬，支持度為52.1%，柯志恩27.7%；如果由許智傑參戰，支持度則是50.1%對上柯志恩28.5%；如由林岱樺對決，支持度為48.4%、柯志恩則為25.3%。由民調可見，賴瑞隆目前拿下第一名。

民調也提問「目前在民進黨裡面，打算要參選市長的，有林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩【人名依隨機順序唸出】。在這四個人當中，請問您最希望哪一位來作我們的市長呢？」調查結果則為：賴瑞隆27.2%、林岱樺22.4%、邱議瑩20.8%、許智傑8.4%，另有21.2%民眾無法決定人選，同樣由賴瑞隆位居第一，在民進黨傾向、無政黨傾向者的支持度中，賴瑞隆也拿下第一。

民調另詢問政黨傾向，民進黨55.9%、國民黨14.9%、民眾黨8.2%、時代力量2%、台灣基進1％，其他政黨2.1%、無政黨傾向者15.9%。

本次調查是由「山水民意研究股份有限公司」執行，訪問地區為高雄市，訪問對象為設籍該高雄20歲以上成年人。調查時間為2026年1月5日至6日，採分層隨機抽樣方式進行住宅電話訪問，有效樣本共1221人。在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.8%，調查並依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

