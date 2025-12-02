民進黨初選激鬥不只高雄、台南 彰化縣也爆「蓋布條」奧步

民進黨彰化縣長參選人競爭白熱化，彰化市前市長邱建富在臉書指控，他的競選布條遭現任市長林世賢的布條覆蓋，整個被壓在下面完全看不見，希望彼此多一點尊重。林世賢則強調「再笨的候選人都不可能幹這樣的事」，已派人拆下覆蓋布條並保存錄影存證，交由警方處理。

邱建富控選舉布條遭林世賢覆蓋。（圖／中時）

民進黨2026彰化縣長選舉人選將進行初選，中央選對會訂於本月15日到18日擇一日進行電話民調，目前綠營有4人表態參選。各參選人積極懸掛看板與布條，爭取民眾在接到民調電話時的支持度。邱建富在臉書表示，他辛辛苦苦掛好的宣傳布條竟然被強勢覆蓋，直言，「真的有點小心酸」，他呼籲讓大家都能光明正大、公平呈現。

邱建富表示選舉應建立在公平競爭與相互尊重的基礎上。（圖／邱建富臉書）

邱建富進一步表示，選舉應建立在公平競爭與相互尊重的基礎上，布條遭覆蓋是客觀事實，卻遲遲看不到對方負責任的態度，反而以模糊焦點方式回應，讓社會觀感受損。他強調，若對方持續以「網內互打」方式處理爭議，將僅讓支持者更加失望，「誰有風度、誰願意坦然面對錯誤，彰化縣民心裡都很清楚」。

彰化市長 林世賢。（圖／林世賢臉書）

針對邱建富的指控，林世賢回應，依以往的經驗，事後都發現做這種事的人通常都不是對手所為，他也不可能「網內互打」。林世賢說明，已派人去找，全縣僅找到2條遭覆蓋的布條，已派人將布條拆下並加以保存，也將過程錄影存證，交由警方處理。

林世賢指出，目前已掛了超過3800條的布條，僅有2條布條發生這樣的情況，強調他的人不可能會犯這樣的錯誤，是否是其他人無意或基於好玩而為，不得而知。林世賢認為發生這種事，邱建富又緊咬不放，令他相當無奈。

