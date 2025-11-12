民進黨初選熱鬧登場 賴清德時代的公正考驗
民進黨在高雄、台南、嘉義三縣市的黨內初選，隨著重量級人物一一表態，鑼鼓喧天熱鬧非凡。這些初選不僅關乎地方執政脈動，更被外界視為民進黨內「賴清德時代」權力結構重組的縮影。在看似依循民主機制展開的競爭背後，大家除了關注誰能出線，也將藉此一探在號稱民調決定的制度下，「上意」如何施展決心？
身兼黨主席的賴清德總統明確宣示，將秉持公正、公開的立場，要求所有參選人良性競爭，並強調一切依照黨規，由民調來決定提名人選。這展現了程序正義的風範，避免了過去黨主席直接「喬」出人選的爭議。然而，政治權力運作的實質往往比形式更為複雜。是否會有權力陰影下的「間接介入」呢？
在賴清德總統保持超然中立的同時，其本命區台南的初選，已然成為檢視「上意」影響力的最佳範例。即便總統本人不公開表態，但信賴之友會系統、核心親近幕僚以及周邊組織資源的傾斜，已讓他屬意的子弟兵林俊憲，擁有他人難以望其項背的正統性。這種由中央核心向地方輸出的間接介入，讓初選在起跑線上已出現實質上的不對等。
競爭者深知，要贏得民調，除了地方耕耘，更需要中央資源的背書，這使得初選不再是單純的基層實力對決，而是一場比拼誰更能獲得核心權力默許的「政治測驗」。司法與政治的模糊地帶堪稱挑戰者的陰影。在台灣政壇的發展脈絡中，司法角色在選戰中的微妙作用往往難以忽視。儘管初選本應聚焦政策與服務，但選民對於參選人清廉與形象的要求，往往使得任何法律事件都可能成為致命傷，尤其是對於缺乏核心系統支持的挑戰者而言。
台南重量級參選人陳亭妃，雖然長期深耕基層，擁有超高人氣，但賴清德總統屬意的人選是立委林俊憲堪稱路人皆知。賴清德曾經對陳亭妃直言，「不要把自己打造成受害者，對黨不公平」。林俊憲則表示，內參民調兩人差距已在5%內，他非常有信心可以趕上，還數落起陳亭妃，「為什麼就是說不出我贏了，妳會支持我」。林俊憲有上意加持，陳亭妃也不是省油的燈。陳從2018年就稱因為遭到不實攻擊在初選中落馬，屢敗屢戰，林能否真的後來居上，中央角色如何拿捏，都精彩可期。
向天公伯借膽，力爭高雄市長選舉的林岱樺，初選前就已經上演激情戲碼。因為助理費貪污官司以及檢方不小心流出的手機對話，讓她必須使出渾身解數一搏翻身。她在造勢晚會鄉親面前向天公伯喊冤，讓高雄檢院破天荒要求她封口。現任外交部長林佳龍主掌民進黨正國會，心疼力挺，還引發黨內不滿的聲浪。
民進黨鐵票區初選競爭激烈，話題已經延燒數月，如今近身肉搏，任何一方陣營若遭遇「政治性」的司法風波，無論真偽，都可能立即動搖其民調根基。此時，黨中央和賴清德總統雖然可依據民調結果行事，但其後續處理態度、對於參選人的保護或切割，將被放大檢視，成為「上意」是否公正中立的最終檢驗。
2026年縣市長選舉堪稱賴清德期中考，更攸關2028年總統大選的布局與能量延續。民進黨內部初選，則是賴清德政治風格與承諾的關鍵觀察指標。對內，他的核心幕僚和派系系統，是否能夠自我約束，避免以總統之名行施壓之實？對外，選對會是否能公正處理任何關於競爭者之間攻訐或爭議，特別是針對挑戰者過往法律事件的操弄，確保民調結果不因外部壓力而扭曲？
如果最終的結果，是那些被視為「上意」所屬的人選，在資源傾斜和聲量加持下勝出，且敗選方在過程中感受到了來自中央系統的壓力，那麼賴清德總統所強調的公正中立恐將大打折扣。反之，若賴總統能成功在激烈競爭中維持超然，並確保所有程序毫無瑕疵地運行，那麼這將為他的執政風格奠定穩固的民主基石。
民進黨的高雄與台南初選，堪稱是權力與民意的拔河。初選的最終結果，不僅將決定地方由誰披掛上陣，恐怕也會成為定義賴清德總統時代政治風貌的一面重要鏡子。
