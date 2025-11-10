民進黨初選開放登記 邱議瑩抱100萬參戰：我準備好了

民進黨在2026地方大選中，嘉義縣與台南、高雄市長將用初選決定出征人選，根據民進黨選對會公布資訊，10日至14日開放領表登記，有意參選人需要繳交100萬100元。立委邱議瑩今早（10日）前往黨部登記參選高雄市長初選，她向市民喊話，「我已經準備好了」！

邱議瑩登記參選民進黨高雄市長初選。（圖／中天新聞）

民進黨日前公告「2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選登記等事宜」，從11月10日到14日進行初選登記。根據初選公告內容，有意參加初選者可於11月10日至14日到民進黨中央組織部領表、登記，若確定登記參選，登記費為30萬元、民調費用60萬元，以及保證金10萬元，總計100萬100元。

邱議瑩今天上午前往黨中央登記參選高雄市長初選，她受訪時表示，近期有颱風襲台，選區可能會有災情產生，因此她今天第一時間就先來登記參選，這也是向高雄市民宣示，「我已經準備好了」!

邱議瑩表示要跟隨陳其邁腳步讓高雄更進步。（資料圖／中天新聞）

邱議瑩指出，她在高雄求學、戀愛、結婚，在這裡繼續人生的下半場，這個地方給了她很多生命力、磨練、經驗，希望藉由這些經驗，了解過去高雄的苦，經歷過傷痛，希望未來能夠跟著陳其邁市長的腳步，讓高雄更進步。

